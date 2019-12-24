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Jeep Grand Cherokee встановив рекорд швидкості з ялинкою на даху

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Ялинку надійно прикріпили до даху позашляховика - фото 1
Ялинку надійно прикріпили до даху позашляховика

Тюнінг-ательє Hennessey підготувало один з позашляховиків Jeep Grand Cherokee, щоб встановити рекорд "найшвидшого різдвяного дерева". Автомобіль з прив'язаною до даху ялинкою зміг розвинути швидкість 291 кілометр на годину.

Швидкісний заїзд проходив на полігоні у Техасі. За кермо 1000-сильного позашляховика посадили професійного водія, який попередньо переконався, що дерево закріплене надійно. Під час заїзду ялинка створювала зайвий опір, так що можна припустити, що без дерева Grand Cherokee був би ще швидшим.

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Кількома роками раніше Hennessey виконало той же трюк з Dodge Challenger SRT Hellcats, проте тоді автомобіль з різдвяною ялинкою вдалося розігнати лише до 280 кілометрів на годину.

Днями на одній з трас у США був помічений Vaydor G35 з ялинкою, прив'язаною до заднього антикрила спорткара – простий і ефективний (хоча і дуже небезпечний) спосіб перевезення дерева на непрактичному автомобілі.

Ніколи не перевозьте ялинку так:

Jeep Grand Cherokee встановив рекорд швидкості з ялинкою на даху - фото 376109

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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