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Антирейтинг жовтня: які депутати прогуляли найбільше засідань Ради
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Рух ЧЕСНО проаналізував роботу Верховної Ради в жовтні 2019 року. За даними дослідження, минулого місяця нардепи працювали у сесійному залі 10 днів, провели 17 засідань та 476 голосувань. Дізнайтесь, хто ж народних обранців прогулював найбільше!
1 листопада почали діяти зміни до законодавства, відповідно до яких народні депутати не будуть отримувати кошти на виконання депутатських повноважень (так звана "друга депутатська зарплата"), якщо без поважних причин не беруть участі у понад 30% голосувань упродовж календарного місяця.
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За даними офіційного сайту Верховної Ради, у жовтні в цю категорію потрапили б 16 депутатів. Найчастіше під час голосувань на засіданнях були відсутні депутати фракції "Опозиційна платформа – За життя", але лідирує в рейтингу прогульників Віталій Данілов з фракції "Батьківщина", який пропустив 97% голосувань. Замикає список позафракційний нардеп Олесь Довгий, який пропустив майже 32% голосувань.
Письмово на всіх 17-ти засіданнях також була зареєстрована голова фракції "Батьківщина" Юлія Тимошенко, але її не було під час 48% голосувань (картка відсутня). Також до графіка "прогульників" не потрапила Ірина Луценко (фракція "ЄС"), яка є єдиною народною депутаткою, яка пропустила 100% голосувань. За даними письмової реєстрації, з 18 вересня до 18 жовтня нардепка хворіла. На початку листопада Луценко склала депутатський мандат через стан здоров'я.
У рейтинг "прогульників" не ввійшли також нардепи "ГОЛОСу" Олександру Устінову й Рустема Умєрова, які пропустили 36% і 33% голосувань відповідно: вони брали участь у конференції Ukrainian Emerging Leaders Programs з 30 вересня до 4 жовтня у Стенфорді (США).
Прикметно, що навіть попри присутність, народні депутати не завжди беруть участь у голосуванні: у жовтні присутність становила 91,8%, а голосування – 65,9%. Найчастіше відсутні (червоний колір на графіці) нардепи фракції "Батьківщина" – 26,3%. У найбільшій кількості голосувань не брали участь (категорії "не голосували" і "відсутні" разом) представники фракції "ОПЗЖ" – 64,8%, на другому місці – група "За майбутнє" – 56,6%.
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