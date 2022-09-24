Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння

Сьогодні, 24 вересня, розпочинається восьмий місяць, як Україна мужньо відбиває навалу російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення. І ось уже понад 200 днів українці доводять, що ми нація, яка сповнена сміливості, незламного духу та героїзму.

Разом з тим, усьому цивілізованому світу стало зрозуміло, що росія – країна терористів, гвалтівників, вбивць та катів. Автори телеграм-каналу Ukraine NOW навели загальні збитки й втрати України, а також здобутки ЗСУ від 24 лютого.

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Сім місяців повномасштабної російсько-української війни в цифрах

ЗСУ звільнили від окупантів більш як 1480 населених пунктів, а це – понад 60 тисяч квадратних кілометрів.

Українські захисники ліквідували 56300 російських солдатів.

З початку вересня українські війська деокупували близько 400 міст, селищ та сіл.

Загальна вартість техніки, яку ЗСУ знищили з 24 лютого по 23 вересня 2022 року склала приблизно 30 217 500 000 гривень. А у період контрнаступу з 6 по 10 вересня бійці України захопили ще 129 одиниць ворожої техніки загальною сумою у 104 мільйони доларів.

Представники з 55 країн світу вступили в Інтернаціональний легіон, аби стати на захист українського народу.

Крім цього, на захист України стало 73 країни та 9 міжнародних організацій.

Окупанти пошкодили 826 медичних закладів та зруйнували вщент ще 127.

Вбили 391 дитину та поранили ще 773.

Майже 65 тисяч українських бізнесів залишилися на окупованих територіях.

1289 українських шкіл перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях.

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