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війна Спростовуємо фейки

Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння

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Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння - фото 1

Сьогодні, 24 вересня, розпочинається восьмий місяць, як Україна мужньо відбиває навалу російських окупантів після початку повномасштабного вторгнення. І ось уже понад 200 днів українці доводять, що ми нація, яка сповнена сміливості, незламного духу та героїзму.

Разом з тим, усьому цивілізованому світу стало зрозуміло, що росія – країна терористів, гвалтівників, вбивць та катів. Автори телеграм-каналу Ukraine NOW навели загальні збитки й втрати України, а також здобутки ЗСУ від 24 лютого.

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Сім місяців повномасштабної російсько-української війни в цифрах

  • ЗСУ звільнили від окупантів більш як 1480 населених пунктів, а це – понад 60 тисяч квадратних кілометрів.
  • Українські захисники ліквідували 56300 російських солдатів.
  • З початку вересня українські війська деокупували близько 400 міст, селищ та сіл.
  • Загальна вартість техніки, яку ЗСУ знищили з 24 лютого по 23 вересня 2022 року склала приблизно 30 217 500 000 гривень. А у період контрнаступу з 6 по 10 вересня бійці України захопили ще 129 одиниць ворожої техніки загальною сумою у 104 мільйони доларів.
  • Представники з 55 країн світу вступили в Інтернаціональний легіон, аби стати на захист українського народу.
  • Крім цього, на захист України стало 73 країни та 9 міжнародних організацій.
  • Окупанти пошкодили 826 медичних закладів та зруйнували вщент ще 127.
  • Вбили 391 дитину та поранили ще 773.
  • Майже 65 тисяч українських бізнесів залишилися на окупованих територіях.
  • 1289 українських шкіл перебувають наразі на тимчасово окупованих територіях.
Йде 8 місяць війни: яких втрат зазнали окупанти та що досягли ЗСУ за 212 днів протистояння - фото 513529

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