Ізраїльський хлопчик знайшов рідкісну стародавню фігурку богині

За оцінками фахівців, вік знахідки складає від 11 до 12 тисяч років. Фігурка зображує богиню родючості.

В Ізраїлі хлопчик Ітамар Берна виявив фігурку богині родючості, вік якої становить 11-12 тисяч років.

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За інформацією видання, підліток знайшов дивний камінь під час подорожі. Два роки він пролежав у нього в коробці, разом з іншими каменями.

Хлопчик знайшов стародавню фігурку

Одного разу загадкову скам'янілість побачила матір хлопчика і віднесла її знайомому археологу Ренате Розенталь-Хеджінботту. Спеціаліст, вивчивши фігурку, встановив, що вона зображує богиню родючості і є дуже давньою.

Крихітна фігурка представляє собою вагітну жінку, імовірно, богиню-матір. За часів давнину подібні фігурки люди використовували, як амулети.

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