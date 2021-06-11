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Ізраїль став першою у світі країною, в якій заборонили продажі виробів з хутра
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Ізраїль – перша країна у світі, яка заборонила продаж виробів з хутра. Законопроєкт підписала міністр захисту навколишнього середовища Ізраїлю Гіла Гамліель.
Як повідомляє The Jerusalem Post, поправки набудуть чинності у грудні. Новий закон дозволить продавати вироби з хутра тільки у наукових, освітніх і релігійних цілях. Представники видання відзначають, що популярність хутра у такій теплій країні обумовлена релігійними причинами: ультраортодоксальні євреї в Шабат і свята носять штраймл – головні убори з хутра соболів і лисиць.
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"Хутряна індустрія стає причиною загибелі сотень мільйонів тварин у всьому світі та призводить до невимовної жорстокості та страждань", – заявила Гіла Гамліель.
Ізраїльські захисники тварин намагаються домогтися заборони на продаж хутра ще з 2009 року. Рішення про заборону на продаж підтримали 86% жителів Ізраїлю.
Новий закон набуде чинності у грудні 2021 року / Фото Unsplash
Раніше більшість модних брендів відмовилися від використання натурального хутра у своїх колекціях. Одним з головних проповідників змін стала організація PETA, яка веде боротьбу за права тварин, а тепер активісти націлилися на шерсть.
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