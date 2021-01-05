Ізольоване кіно: у Швеції шукають волонтера, який тиждень сам дивитиметься кіно на острові

Гетеборзький кінофестиваль шукає волонтера, який погодиться провести тиждень в самоізоляції на острові-маяку Патер Ностер за переглядом кіно. Йому потрібно буде передивитися 60 стрічок з програми кінофестивалю.

Так організатори Гетеборзького кінофестивалю вирішили переосмислити тему соціального дистанціювання та самоізоляції в умовах пандемії коронавірусу.

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Волонтера на острів Патер Ностер, безлюдний і холодний, адже його продувають холодні вітри, відвезуть на човні. Учаснику нададуть все необхідне для проживання, забезпечать їжею та зручним диваном для перегляду кіно.

У рамках проєкту "Ізольоване кіно" учаснику забороняється брати з собою друга, гаджети та навіть книги. З розваг на відокремленому острові тільки кіно. Своїми враженнями він повинен буде ділитися у відеоблозі. Разом з волонтером на острові перебуватиме співробітник фестивалю. Він даватиме доступ до планшета або телефона, щоб учасник міг записати блог.

Заявку на участь в проєкті необхідно подати до 17 січня. Сам фестиваль проходить з 30 січня по 6 лютого – цей час ви проведете на острові, якщо саме ваша заявка переможе у відборі.

Нам усе ж здається, що після карантинних обмежень здивувати необхідністю тиждень сидіти наодинці за переглядом фільмів – не така уже й страшна.

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