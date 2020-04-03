Із зачиненого на карантин музею вкрали картину Ван Гога

Картину "Сад священника в Нюенені навесні" пензля Вінсента Ван Гога викрали з нідерландського музею Singer Laren, розташованого в місті Ларен на схід від Амстердама.

Музей вже кілька днів закритий на карантин у зв'язку з пандемією коронавірусу COVID-19.

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За словами співробітників, в ніч на 30 березня злочинці проникли до музею, розбивши скляні двері. До моменту прибуття поліції зловмисники встигли сховатися, забравши з собою картину. Поліція почала розслідування події.

Картина була написана в 1884 році, коли художник повернувся до своїх батьків в сільську місцевість. На полотні розміром 25 на 57 сантиметрів зображена людина серед дерев в саду. На задньому плані видніється церква. Зазвичай картина була в Гронінгенському музеї на півночі Нідерландів. Музей в Ларені орендував картину для виставки.

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