Ангел Victoria's Secret розбурхала фото топлес (18+)

Популярна модель Жасмін Тукс розхвилювала шанувальників пікантним селфі топлес. Дівчина з ідеальними формами зовсім не соромиться демонструвати своє тіло.

28-річна американська топмодель і ангел Victoria's Secret Жасмін Тукс встигає займатись не лише своєю кар'єрою, а й вести профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 3,7 мільйона підписників. Харизматична красуня з чарівною усмішкою та розкішною фігурою мало кого може залишити байдужим, тому кількість фанатів цілком виправдана. До того ж, модель не соромиться ділитись гарячими фото у мінімальній кількості вбрання.

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Це підтверджує і недавнє селфі Жасмін у дзеркалі, на якому дівчина позує топлес, прикриваючи груди руками. Важко не помітити струнку фігуру моделі, яку засипали компліментами та лайками.

instagram.com/jastookes

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