Іво Бобул дасть додатковий благодійний концерт на підтримку ЗСУ через великий попит

Через великий попит у Львові 18 жовтня відбудеться додатковий благодійний концерт для підтримки ЗСУ Іво Бобула. Початок додаткового концерту о 17:00, повідомили організатори.

Програма концерту буде оновлена, адже Іво Бобул презентує абсолютно нові пісні, написані під час війни в Україні. Прозвучать також відомі пісні, а цікавинкою стане виконання його авторських пісень румунською мовою.

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Щороку співак презентує програми, де завжди по-різному, проте гармонійно поєднуються улюблені шлягери та абсолютно нова пісенна лірика, несподівані кавер-версії світових хітів, пристрасні рок-балади та романси, яких так проникливо, як Іво Бобул, не виконає ніхто.

Артист, унікальний тембр голосу якого не сплутаєш із жодним іншим, запрошує Вас у світ Її Величності Пісні! Іво Бобул – Народний артист не лише за званням, а й за визнанням народу. Багато пісень із його репертуару заслужено визнані золотими хітами естради, адже важко знайти в Україні людину, яка б не чула "Душі криницю", "Місячне колесо", "Берег любові", "Якщо любиш – кохай", "На Україну повернусь", "Осінній сад", "Скрипалю", "Мадонно Україно!", "Одна-єдина". Запрошуємо зустрітись, поспівати ці пісні разом, підтримати один одного емоційно і, звичайно, підтримати наших військових", – кличуть організатори.

Варто зазначити, що Іво Бобул активно дає благодійні концерти для наших воїнів у військових частинах. Концерт у Львові є частиною туру артиста по містах західної України.

14 жовтня Іво Бобул виступить у Тернополі (Драмтеатр), 5 жовтня – у Драмтеатрі в Івано-Франківську, 16 жовтня – у філармонії в Чернівцях, 17 жовтня – в РЦ "Промінь" у Луцьку, 18 жовтня – у Львові (театр ім. М. Заньковецької), 19 жовтня – у Рівному (Драмтеатр).

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