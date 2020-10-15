Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні

  • 29
Іванка Трамп - фото 1
Іванка Трамп / gettyimages

Донька президента США Іванка Трамп показала елегантний аутфіт в блузі з принтом polka dot і трендових брюках кльош.

Радниця Дональда Трампа відвідала Вісконсин, не забувши надіти темно-синю мереживну маску, що відмінно поєднується з образом.

Це цікаво: Іванка Трамп показала, як зробити маску власними руками

Завжди стильна Іванка для офіційного візиту в Team Industries вибрала синю блузу в горошок з бантом від Max Mara за 765 доларів, темно-сині розкльошені брюки і білі туфлі на шпильці.

Рівне волосся і легкий макіяж завершили look 38-річної бізнесвумен, яку рідко побачиш з яскравим мейком – Трамп любить стриманість і лаконічність.

Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні - фото 430334

Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні - фото 430335

Фото: instagram.com/ivankatrump

І ще: Іванка Трамп підкреслила фігуру смарагдовою сукнею з бантом-краваткою

до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
  • 09 жовтня, 16:55
  • 13461
З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
  • 12 жовтня, 19:35
  • 362
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31251
Загрузка...
Новини