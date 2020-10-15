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Іванка Трамп з'явилася перед публікою у люксовому вбранні
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Донька президента США Іванка Трамп показала елегантний аутфіт в блузі з принтом polka dot і трендових брюках кльош.
Радниця Дональда Трампа відвідала Вісконсин, не забувши надіти темно-синю мереживну маску, що відмінно поєднується з образом.
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Завжди стильна Іванка для офіційного візиту в Team Industries вибрала синю блузу в горошок з бантом від Max Mara за 765 доларів, темно-сині розкльошені брюки і білі туфлі на шпильці.
Рівне волосся і легкий макіяж завершили look 38-річної бізнесвумен, яку рідко побачиш з яскравим мейком – Трамп любить стриманість і лаконічність.
Фото: instagram.com/ivankatrump
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