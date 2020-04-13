Іванка Трамп показала, як зробити маску власними руками

Через пандемію коронавірусу родина президента США Дональда Трампа також була змушена ізолюватися. Тож Іванка Трамп з чоловіком і трьома дітьми відокремилася у своєму домі у Вашингтоні. Тепер у сім'ї з'явилося нове захоплення – дочка Трапа теж не проти шити маски самостійно.

Так, дочка Дональда Трампа Іванка не бачить нічого поганого в тому, щоб зробити захисну маску власноруч. Відповідною мотивацією 38-річна красуня поділилася на своїй сторінці в Instagram. Так, Іванка показала, які маски вона з донькою пошила на минулих вихідних.

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На новому фото Іванка позує без макіяжу і без зачіски. Половину обличчя прикриває чорна маска, на якій трохи неакуратно вишито білими нитками USA (США). Однак нерівність букв можна пробачити, оскільки маску робила 8-річна Арабелла, дочка Іванки. А ось у дівчинки стильніша чорно-біла маска з рожевими вставками. Як з'ясувалося, маску для дівчинки робила її знаменита мама.

"Вступаючи в новий тиждень, давайте захистимо себе і один одного. І будемо дотримуватися головної рекомендації Центру з контролю і профілактики захворювань США – носити захисні маски в публічних місцях. Це допоможе захистити найбільш вразливі верстви населення від COVID-19", – закликає Іванка Трамп.

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