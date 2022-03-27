Іванка Трамп підтримала Україну та передала мільйон порцій пайків

Дочка колишнього президента США Дональда Трампа висловила свою підтримку Україні, проти якої розв'язала війну Росія. Іванка Трамп зазначила, що мужність українського народу перед лицем насильства та негараздів надихає.

Однак не лише словами Іванка Трамп підтримала українців. Вона передала мільйон пайків до Львова, Сум та Києва, про що розповіла у своєму дописі в Instagram.

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"За останні кілька днів ми доставили 1 мільйон страв українцям у Києві, Львові та Сумах. Дякуємо пасторам, рабинам та водіям вантажівок, які ризикують своїм життям, щоб доставити цю їжу нужденним. Цими стравами ми сподіваємось забезпечити невелике джерело втіхи та харчування для українців, які так несправедливо страждають від вторгнення Росії у їхню країну", – написала Іванка Трамп.

Вона також додала, що народ України в серцях та молитвах американців, а його мужність перед лицем насильства та негараздів надихає.

Нехай благословить вас Бог у вашій героїчній боротьбі за захист своєї країни та свободи, – йдеться у дописі.

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