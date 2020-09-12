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ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен
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ЦРУ у соцмережах знає, як розважатись, тому регулярно ділиться різноманітними тестами, які можуть надихнути користувачів замислитись про роботи у них. Але новий тест виявився складнішим, аніж здається на перший погляд.
На офіційному профілі ЦРУ в соцмережі Twitter щовівторка з'являються цікаві тести для користувачів. Представники Центрального розвідувального управління США знають, як порозважати та зацікавити людей, тому пропонують перевірити свої уміння у цій таємничій сфері.
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Нещодавно з'явився тест на уважність, який насправді значно складніший, аніж можна було подумати.
"Перевірте свої навички спостереження. Чи зможете ви знайти 10 відмінностей на фото?"
Частина користувачів справді знайшла всі 10, а хтось зупинявся на цифрах у 8-9. Але насправді зуміли пройти цей тест лише одиниці, адже відмінностей було більше, аніж в умові. Ось вам і уважність.
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