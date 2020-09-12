ЦРУ запропонувало людям тест на уважність: його складе не кожен

ЦРУ у соцмережах знає, як розважатись, тому регулярно ділиться різноманітними тестами, які можуть надихнути користувачів замислитись про роботи у них. Але новий тест виявився складнішим, аніж здається на перший погляд.

На офіційному профілі ЦРУ в соцмережі Twitter щовівторка з'являються цікаві тести для користувачів. Представники Центрального розвідувального управління США знають, як порозважати та зацікавити людей, тому пропонують перевірити свої уміння у цій таємничій сфері.

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Нещодавно з'явився тест на уважність, який насправді значно складніший, аніж можна було подумати.

"Перевірте свої навички спостереження. Чи зможете ви знайти 10 відмінностей на фото?"

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz — CIA (@CIA) September 8, 2020

Частина користувачів справді знайшла всі 10, а хтось зупинявся на цифрах у 8-9. Але насправді зуміли пройти цей тест лише одиниці, адже відмінностей було більше, аніж в умові. Ось вам і уважність.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA



Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?



Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz — CIA (@CIA) September 8, 2020

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