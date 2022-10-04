Ivan NAVI зіграє концерти в рамках туру "Пишу тобі листа" для допомоги ЗСУ

21 жовтня о 19:00 у !FestRepublic у Львові в рамках свого українського туру виступить Ivan NAVI. Концерт відбудеться в день релізу нового альбому артиста, повідомили організатори VINIL Concert agency.

Загалом Ivan NAVI виступить в 9 містах України (Ужгороді, Тернополі, Луцьку, Вінниці та інших), а частину коштів, зібраних завдяки концертам, передасть для закупівлі автомобілів на передову.

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Реліз нового альбому "Пишу тобі листа" був запланований на початок березня. Згодом у травні артист видав однойменну пісню, яка протягом літа стала улюбленою для тисяч українців. 21 жовтня відбудеться повноцінний реліз.

"Пишу тобі листа" – це пісня про підтримку, як в принципі та весь альбом. В ній є слова "Моя маленька, ти здаватися не смій. Зумій не побоятись, коли треба змін"… Я стільки прочитав історій від людей, які в коментарях писали, що вона виявилась дуже потрібною і помічною їм. Ці історії неможливо читати без сліз…Для мене важливо, що пісня може допомагати пройти дуже складні періоди. І в цьому найбільша її цінність. Таким є і решта альбому. Кожна пісня як пластир: "Там, де" – про стосунки з коханою людиною, з якою вас роз'єднала відстань, "Зоря" – про те, що в нас є зараз, а зранку ти не знаєш, де будеш, "Наодинці" – про самотність, в якій ти відвертий, чесний як на духу", – зазначив артист.

І цей альбом був написаний ще задовго до повномасштабного вторгнення, минулої осені. А деяким пісням вже роки. Мені дуже хотілось поділитись ним саме на концертах, в інтимному просторі з людьми, яким зараз дуже треба почути ці слова, цю музику. Крім того, ми разом допоможемо і нашим ЗСУ. Зараз важливо, щоб кожен на своєму фронті сприяв наближенню перемоги України та підтримціукраїнців в цій нелегкій боротьбі", – додав Ivan NAVI.

В альбом також увійдуть ліричні версії давно відомих пісень артиста "Тимчасовий релакс", "Холодна ніч" та акустична версія "Коли нема тебе".

Ivan NAVI – український попартист, багаторазовий номінант українських музичних премій. Практично всі його пісні ставали радіохітами, а у 2019 та 2020 роках саме його музика найчастіше звучала на радіостанціях серед українських та закордонних виконавців.

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