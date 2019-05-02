Ivan NAVI та Мята – Ти мене кохай: вийшов стильний кліп українських зірок

Справжні українські Інь і Янь! Саме такими протилежними та водночас доповнюючими елементами стали співачка Ivan NAVI та Мята. Артисти записали танцювальний трек "Ти мене кохай" та представили кліп до нього.

Ідея дуетної роботи виникла спонтанно. Попри те, що Мята та Ivan NAVI живуть у різних містах (Київ – Львів), запис пісні та зйомка відео зайняли лише два тижні. Для обох артистів це вже другий дует у творчості: у Мяти є спільна робота з латвійським співаком Маркусом Рівою, а в Ivan NAVI – зі співачкою Марією Яремчук. Позитивний досвід цих співпраць надихнув артистів до нових творчих експериментів.

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На пісню "Ти мене кохай" артисти вирішили одразу зняти і відео. Над кліпом працював продакшн HD SHOT STUDIO: режисер – Юджин та оператор – Олексій Островий. В основу ідеї відео лягло поєднання двох протилежних кольорів – чорного і білого, але замість різкого контрасту вони навпаки створюють гармонію. У кожному кольорі глядач бачить присутність протилежного відтінку через символічні деталі.

Дивитись онлайн кліп МЯТА & Ivan NAVI – Ти мене кохай:

"Наш дует – це той випадок, коли просто стовідсотково співпав настрій. Тут навіть важко сказати кому належить ідея колаборації. Ми почали імпровізувати в студії і вже не могли зупинитися. Пісня вийшла легка та водночас з нотками романтики і спокуси", – поділилась емоціями Мята.

Ми з Мятою абсолютно різні: в кожного з нас свій музичний напрямок, ми різні і за темпераментом, і за стилем виконання, але я думаю, що завдяки цьому і нова пісня стала особливою, бо виникла якась магія в поєднанні непоєднуваного, – зазначив Ivan NAVI.

Ivan NAVI і Мята

Зазначимо, що прем'єра дуету Мяти та Ivan NAVI відбулась у рамках концерту "Вечір прем'єр з Катериною Осадчою" у Палаці Україна.

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