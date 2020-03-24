Італієць, який 30 років прожив на острові, розповів, як перенести самоізоляцію

Відлюдник Мауро Моранді, який прожив понад 30 років на самоті на острові Буделлі на Сардинії, назвав простий спосіб справитися з самоізоляцією через коронавірус. Італієць радить не боятися залишатися наодинці з собою і читати книги.

81-річний Мауро Моранді – доглядач на острові. Його найняла у 1989 році компанія з Мілана. 14 років тому через фінансові труднощі компанія не змогла виплачувати чоловікові зарплату, однак він вирішив продовжити жити на самоті. Місцеві ЗМІ називають його італійським Робінзоном Крузо.

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Італієць, попри ізольованість, все ж стежить за новинами і в курсі всіх подій, включаючи пандемію коронавірусу. Почувається на острові він у цілковитій безпеці. "Ніхто не припливає сюди. Навіть на віддалі не видно жодного судна", – розповів чоловік. Водночас він зазначив, що його близькі та друзі живуть в місті Модена і він за них турбується.

За словами Моранді, йому завжди є чим зайнятися. Якщо ж стає зовсім нудно, то він робить фото острова і викладає кадри в Instagram, де у нього понад 40 тисяч підписників. Він вважає, що карантин – це прекрасна можливість пізнати себе. Італієць радить читати книги і побути наодинці з собою. На думку Моранді, завдяки карантину у людей з'явилася можливість проаналізувати своє життя і спробувати змінити його на краще.

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