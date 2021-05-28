Італієць продав невидиму скульптуру за шалені гроші: зате є сертифікат "автентичності"

Італійський художник Сальваторе Гаран продав за 15 тисяч євро свою невидиму скульптуру під назвою "I am". Покупець заплатив суму, яка в 2,5 раза перевищує початкову.

Доказом того, що покупець придбав не просто повітря, а витвір мистецтва, служить сертифікат. Це право власності на нематеріальну скульптуру, пише Italy 24 News. Гаран заявив, що його робота поміститься тільки в приватному будинку. Щоб її поставити, треба звільнити на підлозі простір 1,5 × 1,5 метра.

І ще: Французький художник латає ями на дорогах мозаїками, перетворюючи вулиці в артоб'єкти

У лютому минулого року митець виставив на площі в Мілані свою роботу "Будда в спогляданні".

"Скульптура повністю невидима і тому не може бути відтворена в мережі і скопійована. Не кажучи вже про те, що нематеріальні роботи Гарана не роблять ніякого впливу на навколишнє середовище", – йшлося в інструкції.

Читайте також: Картину Бенксі пустили з молотка за шалену суму