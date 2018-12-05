Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото

Талановитий фотограф фіксує пейзажі в інфрачервоному режимі, і ці кадри заворожують!

Знайомтесь, Паоло Петтігіані (Paolo Pettigiani) – талановитий італійський фотограф, який пропонує побачити унікальну перспективу світу через знімки в інфрачервоному діапазоні. Забудьте про ідеальні зелені поля чи жовте листя на деревах. У роботах Паоло звичайний світ стає казковим.

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Джерело всіх фото: ausquerry

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