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Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото

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Незвичайний рожевий світ італійського фотографа - фото 1
Незвичайний рожевий світ італійського фотографа / Paolo Pettigiani

Талановитий фотограф фіксує пейзажі в інфрачервоному режимі, і ці кадри заворожують!

Знайомтесь, Паоло Петтігіані (Paolo Pettigiani) – талановитий італійський фотограф, який пропонує побачити унікальну перспективу світу через знімки в інфрачервоному діапазоні. Забудьте про ідеальні зелені поля чи жовте листя на деревах. У роботах Паоло звичайний світ стає казковим.

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Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293442

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293443

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293444

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293445

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293446

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293447

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293448

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293449

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293450

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293451

Італієць показує світ у нетипових кольорах: вражаючі фото - фото 293452

Джерело всіх фото: ausquerry

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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