Італійська мафія заборонила швидким вмикати сирени: причина вас шокує

Водії швидкої допомоги Неаполя звернулися до поліції з проханням захистити їх від мафії. Клани забороняють вмикати сирени, оскільки вони лякають наркоторговців і клієнтів.

Вони ховаються від облави, помилково приймаючи медиків за копів. Тож карети швидких переслідують, а на водіїв нападають.

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У суботу, наприклад, двоє членів банди на мотоциклі зупинили машину швидкої, вдарили у вікно та пригрозили застрелити водія за увімкнену сирену. Йому довелося викликати екіпаж поліції, щоб безпечно покинути квартал.

Нам вже наказали не використовувати сирени в інших районах, у тому числі в Саніте і Траяно. Швидка допомога вмикає сирену тільки після того, як покидає цей район, – сказав лікар швидкої допомоги Мануель Руджеро.



Сирени швидкої допомоги відлякують наркоторговців

Крім того, на медиків нападають рідні пацієнтів, до яких вони не встигли доїхати. Бригада тієї ж швидкої, яка піддалася погрозам мафії, не змогла врятувати людину із зупинкою серця, і на неї накинулася сім'я загиблого. За останні 3 роки в Неаполі зафіксовано 300 випадків агресії стосовно медиків.

У Неаполі діє злочинна структура Каморра, яка виникла ще у XVIII столітті. У ній близько сотні угруповань, різних за чисельністю і впливу.

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