Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Італійці показали спеціальну модифікацію Pagani

  • 28
Це буде особлива версія Pagani Huayra - фото 1
Це буде особлива версія Pagani Huayra / Motor1

Компанія Pagani представила в Пеббл-Біч особливу версію родстера Huayra, названу на честь однієї з найшвидших птахів загону соколиних – кречета.

Особливістю машини стало біле забарвлення кузова з акцентами темно-синього та золотистого колів, а також зображення кречета, розміщені на підголівниках і дверних картах.

І ще: Прототип електричного спідстера Infiniti Prototype 10 показали на Конкурсі елегантності

Для кого побудований суперкар, поки не повідомляється. Також немає інформації про його технічні характеристики. Ймовірно, двигун на Pagani Huayra Gyrfalcon не відрізняється від того, що встановлюється на інші родстери: це 6,0-літровий твін-турбо мотор V12 Mercedes-AMG потужністю 764 кінські сили і 1000 Нм крутного моменту, поєднаний з семиступінчастою роботизованою трансмісією Xtrac.

З таким агрегатом суперкар здатний розганятися до "сотні" за 2,9 секунди, Максимальна швидкість моделі складає 370 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що останньою версією Huayra в кузові "купе" стане модифікація під назвою L'Ultimo, виконана в стиліста боліда Льюїса Хемілтона. Це буде сотий екземпляр моделі, на будівництво якого пішло вісім місяців.

Читайте також: Українські спорткари: 5 концептів, які варті уваги

Джерело: motor
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1737
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 727
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 251
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Авто