Італійці показали спеціальну модифікацію Pagani

Компанія Pagani представила в Пеббл-Біч особливу версію родстера Huayra, названу на честь однієї з найшвидших птахів загону соколиних – кречета.

Особливістю машини стало біле забарвлення кузова з акцентами темно-синього та золотистого колів, а також зображення кречета, розміщені на підголівниках і дверних картах.

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Для кого побудований суперкар, поки не повідомляється. Також немає інформації про його технічні характеристики. Ймовірно, двигун на Pagani Huayra Gyrfalcon не відрізняється від того, що встановлюється на інші родстери: це 6,0-літровий твін-турбо мотор V12 Mercedes-AMG потужністю 764 кінські сили і 1000 Нм крутного моменту, поєднаний з семиступінчастою роботизованою трансмісією Xtrac.

Допис, поширений Pagani Automobili Official (@paganiautomobili) 24 Сер 2018 р. о 8:58 PDT

З таким агрегатом суперкар здатний розганятися до "сотні" за 2,9 секунди, Максимальна швидкість моделі складає 370 кілометрів на годину.

Раніше повідомлялося, що останньою версією Huayra в кузові "купе" стане модифікація під назвою L'Ultimo, виконана в стиліста боліда Льюїса Хемілтона. Це буде сотий екземпляр моделі, на будівництво якого пішло вісім місяців.

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