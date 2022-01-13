Італійці показали концепт літаючої супер'яхти Air Yacht: фото

Студія Lazzarini придумала літаючу супер'яхту, схожу на дирижабль. На її борту є 10 кают, басейн, обідня зона та вертолітний майданчик.

Зовні Air Yacht нагадує гігантський катамаран з двома дирижаблями, пристикованими до центрального "поплавця" шириною десять і завдовжки 80 метрів, пише boatinternational.

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На головній палубі є майстер-каюта з оглядом 360 градусів, вертолітний майданчик та восьмиметровий басейн, тоді як гостьові каюти з загальною лаунж-зоною розміщені в аеростатах. Обидва виготовлені з вуглепластику і в спеціальних вуликах містять по 200 тисяч кубічних метрів стисненого гелію.

За задумом Lazzarini супер'яхта оснащена вісьмома електричними гвинтами з живленням від ультралегких батарей і сонячних панелей на верхніх частинах аеростатів. У повітрі Air Yacht може рухатися зі швидкістю 111 кілометрів на годину понад 48 годин, але на воді максималка обмежена дев'ятьма кілометрами на годину.

Усі фото boatinternational

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