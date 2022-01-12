Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Чому більшість американців не хочуть купувати електрокари та гібриди

  • 106
Електрокари - фото 1
Електрокари / americamotors

Консалтингова компанія Deloitte дослідила ставлення споживачів у різних країнах та регіонах до електрифікованих авто. З'ясувалося, що більшість (69 відсотків) американців не розцінюють електрокар чи гібрид як свою наступну машину.

Серед причин, з яких вони залишаться вірними традиційним двигунам внутрішнього згоряння, опитані назвали низьку дальність ходу та недостатню кількість зарядних станцій, пише deloitte.

Читайте також: Ефектне приземлення "Мрії" під час туману потрапило на відео

Згідно з дослідженням, лише 17 відсотків американців оберуть гібридний автомобіль, коли настане час міняти транспортний засіб. Всього п'ять відсотків готові купити гібрид, що підключається, і стільки ж електрокар.

Приблизно такий самий результат Deloitte отримала у Південно-Східній Азії: там за ДВЗ виступають 66 відсотків опитаних. Найпопулярніші "зелені" автомобілі в Китаї та в Індії, де машини без електромоторів куплять наступного разу по 58 відсотків автомобілістів. У Німеччині, яка разом з іншими країнами Євросоюзу планує відмовитися від ДВЗ до 2035 року, тенденція вже переломилася: 51 відсоток висловився за електрифіковані моделі. У Японії лише 39 відсотків опитаних проти машин на електротязі.

Чому більшість американців не хочуть купувати електрокари та гібриди - фото 491723

І ще: Цей японський автомобільний бренд став найпопулярнішим у мережі у 2021 році

пропозиції партнерів
Новини