Чому більшість американців не хочуть купувати електрокари та гібриди

Консалтингова компанія Deloitte дослідила ставлення споживачів у різних країнах та регіонах до електрифікованих авто. З'ясувалося, що більшість (69 відсотків) американців не розцінюють електрокар чи гібрид як свою наступну машину.

Серед причин, з яких вони залишаться вірними традиційним двигунам внутрішнього згоряння, опитані назвали низьку дальність ходу та недостатню кількість зарядних станцій, пише deloitte.

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Згідно з дослідженням, лише 17 відсотків американців оберуть гібридний автомобіль, коли настане час міняти транспортний засіб. Всього п'ять відсотків готові купити гібрид, що підключається, і стільки ж електрокар.

Приблизно такий самий результат Deloitte отримала у Південно-Східній Азії: там за ДВЗ виступають 66 відсотків опитаних. Найпопулярніші "зелені" автомобілі в Китаї та в Індії, де машини без електромоторів куплять наступного разу по 58 відсотків автомобілістів. У Німеччині, яка разом з іншими країнами Євросоюзу планує відмовитися від ДВЗ до 2035 року, тенденція вже переломилася: 51 відсоток висловився за електрифіковані моделі. У Японії лише 39 відсотків опитаних проти машин на електротязі.

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