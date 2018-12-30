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88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney

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88-річна бабуся намалювала постер для Disney - фото 1
88-річна бабуся намалювала постер для Disney / https://maximum.fm/

Іспанка поважного віку через нудьгу почала малювати картини у редакторі Paint і досягла у цьому значних висот.

Кінокомпанія Dysney замовила у 88-річної Конча Гарсія Саєре постер для іспанської прем'єри фільму Мері Поппінс.

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Для мене було великою честю, що в Disney захотіли, щоб я оголосила прем'єру фільму Мері Поппінс в Іспанії, – зізналася художниця.

88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney - фото 298539

Жінка розповіла, що пішла в школу малювання вже на пенсії, але через хворобу чоловіка їй довелося її кинути. Тоді діти подарували їй комп'ютер.

88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney - фото 298541
88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney - фото 298540

Конча Гарсія Саєре починала з простих малюнків поступово ускладнюючи їх і додаючи тіні, перспективу, змішування барв. Зараз на її Instagram підписані 180 тисяч чоловік.

88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney - фото 298538
88-річна пенсіонерка отримала замовлення від Disney - фото 298543

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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