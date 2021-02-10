Історія, що вражає: лебідь 37 років товаришує з поштарем, який його врятував

Реджеп Мірзан 37 років тому їхав з друзями на машині у районі Едірне і побачив в полі самку лебедя зі зламаним крилом. Чоловік вирішив не залишати її на поталу лисицям і відвіз до себе додому. З цього й почалася їхня зворушлива історія.

Зараз Реджепу 63 роки, він листоноша на пенсії, живе на фермі неподалік кордону з Грецією. І він кроку не може ступити без супроводу врятованої птиці. Реджеп назвав лебедя Гарип – "дивна"; "Та, якій не пощастило у житті".

Це цікаво: Ідеальний ветеринар став зіркою Reddit (відео)

Птаха подружилася з місцевими кішками та собаками, вона гуляє поза огорожею та жодного разу не намагалася втекти. Реджеп, у якого немає дружини та дітей, вважає Гарип своєю дитиною.

"Ми звикли один до одного. Ми ніколи не розлучалися", – говорить він.

Гарип – теж пенсіонерка. Товариство Реджепа пішло їй на користь. За даними організації Swan Sanctuary, у дикій природі лебеді у середньому живуть до 12 років. А от поруч з людиною вони можуть дожити й до 30. Очевидно, що Гарип ще старша.

Читайте також: Американці займаються на каліфорнійському узбережжі серфінгом разом з козами: кумедні фото