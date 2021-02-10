Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус

Ідеальний ветеринар став зіркою Reddit (відео)

  • 26
Чарівний ветеринар підкорив мережу - фото 1
Чарівний ветеринар підкорив мережу

Майже кожне відео з домашніми улюбленцями змушує інтернет хвилюватись, сміятись та просто покращує настрій. Не винятком став і цей ролик, хоч у ньому головною зіркою є доброзичливий ветеринар.

На платформі Reddit користувач з ніком vladgrinch поділився незвичайним відео з ветеринарної клініки, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 117 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

І ще: У Facebook заборонили публікацію знімків корів через "відверту сексуальність"

А все тому, що ветеринар робить для домашніх улюбленців кожен візит приємним. На ролику можна побачити, як лікар турботливо відволікає цуцика від уколу смаколиками, а потім весело обіймає. Як зізнались коментатори, людям теж потрібні такі медики, щоб кожна поїздка у лікарню не викликала страх та інші не дуже хороші емоції.

He makes vet visit look easy from r/aww

Читайте також: Товстенький кіт, який нагадує пінгвіна, підкорив TikTok (відео)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Кріштіану Роналду – 36: як виглядають гарячі ексобраниці легендарного футболіста
  • 05 лютого, 16:21
  • 5653
5 способів завести авто в мороз, про два з яких ти навіть й не здогадувався
  • 08 лютого, 11:55
  • 1175
Гороскоп на цей тиждень 8 – 14 лютого 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 07 лютого, 16:20
  • 602
Загрузка...
Новини