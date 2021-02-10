Ідеальний ветеринар став зіркою Reddit (відео)

Майже кожне відео з домашніми улюбленцями змушує інтернет хвилюватись, сміятись та просто покращує настрій. Не винятком став і цей ролик, хоч у ньому головною зіркою є доброзичливий ветеринар.

На платформі Reddit користувач з ніком vladgrinch поділився незвичайним відео з ветеринарної клініки, яке стрімко піднялось у тренди. За короткий час допис зібрав понад 117 тисяч балів та більше як тисячу коментарів.

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А все тому, що ветеринар робить для домашніх улюбленців кожен візит приємним. На ролику можна побачити, як лікар турботливо відволікає цуцика від уколу смаколиками, а потім весело обіймає. Як зізнались коментатори, людям теж потрібні такі медики, щоб кожна поїздка у лікарню не викликала страх та інші не дуже хороші емоції.

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