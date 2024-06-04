Історична подія: китайський зонд здійснив посадку на зворотному боці Місяця

Китайський місячний зонд "Чан’е-6" (Chang'e-6) у неділю, 2 червня, успішно здійснив посадку у визначеній зоні на зворотному боці супутника Землі. Він має зібрати й доставити на Землю зразки породи з поверхні зворотного боку Місяця.

Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на Національне космічне управління Китаю.

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Зонд торкнувся поверхні Місяця у визначеній зоні посадки 2 червня о 01:23 год за Києвом (о 6:23 ранку за пекінським часом). Приземлення зонда відбулося за підтримки супутника-ретранслятора Queqiao-2.

Chang'e-6 складається з орбітального апарату, ревертера, посадкового модуля та висхідного апарату.

Місячний зонд Chang'e 6 / REUTERS

Ця успішна місія стала другою для Китаю на зворотному боці Місяця, регіоні, якого не досягла жодна інша країна. Сторона Місяця, яка постійно обернена від Землі, всіяна глибокими та темними кратерами, що ускладнює зв’язок і роботизовану посадку.

Зонд Chang'e-6 стартував 3 травня на китайській ракеті Long March 5 із центру запуску супутників Wenchang на південному острові Хайнань, досягнувши околиць Місяця приблизно через тиждень, перш ніж звузити свою орбіту, готуючись до посадки.

Приземлення китайського зонда знаменує собою третю у світі посадку на Місяць цього року: японський посадковий модуль SLIM торкнувся землі в січні, а наступного місяця – посадковий модуль американського стартапу Intuitive Machines.

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