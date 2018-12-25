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Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів

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Владислав Супряга - фото 1
Владислав Супряга / dynamo.kiev

Оновлений рейтинг вартості футболістів європейських ліг опублікував портал Transfermarkt.

18-річний вихованець "Дніпра" Владислав Супряга став найдорожчим українським нападаючим.

І ще: Ярмоленко став найдорожчим українським футболістом в світі

За новими підрахунками трансферна ціна зіркового новачка "Динамо" Київ становить 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні у складі "біло-синіх" Супряга провів 10 поєдинків, зробивши 1 гольову передачу.

На другому місці розташувався форвард "Гента" Роман Яремчук – 3,5 мільйона євро, а замкнув трійку ще один гравець "Динамо" Артем Бесєдін – 2,5 мільйона євро.

Рейтинг футболістів - фото 297535
Рейтинг футболістів

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Джерело: transfermarkt
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