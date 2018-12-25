Футболіст Динамо очолив рейтинг найдорожчих українських форвардів

Оновлений рейтинг вартості футболістів європейських ліг опублікував портал Transfermarkt.

18-річний вихованець "Дніпра" Владислав Супряга став найдорожчим українським нападаючим.

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За новими підрахунками трансферна ціна зіркового новачка "Динамо" Київ становить 4,5 мільйона євро. У поточному сезоні у складі "біло-синіх" Супряга провів 10 поєдинків, зробивши 1 гольову передачу.

На другому місці розташувався форвард "Гента" Роман Яремчук – 3,5 мільйона євро, а замкнув трійку ще один гравець "Динамо" Артем Бесєдін – 2,5 мільйона євро.

Рейтинг футболістів

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