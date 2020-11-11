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Іспанський гольфіст шокуючим ударом потрапив в лунку, пустивши м'яч по воді: відеофакт

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Іспанський гольфіст шокуючим ударом потрапив в лунку, пустивши м'яч по воді: відеофакт - фото 1

Другий номер світового рейтингу іспанський гольфіст Джон Рам відсвяткував свій 26-й день народження, показавши неймовірну точність гри під час підготовчого турніру до серії "Мастерс".

Так, на офіційному акаунті змагань у Twitter з'явилося відео того, як спортсмен потрапив в 16-ту лунку з одного удару. Спочатку м'яч пролетів по поверхні води, після чого несподівано розвернувся на 180 градусів, коли опинився на траві, і повільно закотився у ціль.

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Примітно, що за день до цього йому також вдалося потрапити в одну з лунок з одного удару, проте тоді нікому не вдалося зняти це на камеру.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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