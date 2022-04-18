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війна

Іспанський футболіст і міністр Великобританії прийняли у своїх будинках українців

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Іспанський футболіст і міністр Великобританії прийняли у своїх будинках українців - фото 1

Іноземці з усього світу допомагають Україні та українцям, які були вимушені покинути свої домівки через атаки російських окупантів. Приклад гостинності показали й відомі люди, які прихистили у своїх оселях українські родини.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс розмістив родину українців у своєму будинку.

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"Сьогодні ми раді вітати українську сім'ю з трьох поколінь разом із їхнім собакою Максом жити з нами у нашому домі. Поки їхня країна переживає потрясіння путінської війни, наша країна рішуче стоїть на стороні народу України", – зазначив Грант Шаппс у своєму дописі у Твіттері.

Також іспанський футболіст надав своє житло українцям. До слова, контракт 30-річного нападника Франциско Соля належить київському "Динамо". Він прийняв у себе вдома в Іспанії біженців з України й навіть написав у Твіттері українською про те, що це найменше, що він може зробити.

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