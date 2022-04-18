Іспанський футболіст і міністр Великобританії прийняли у своїх будинках українців

Іноземці з усього світу допомагають Україні та українцям, які були вимушені покинути свої домівки через атаки російських окупантів. Приклад гостинності показали й відомі люди, які прихистили у своїх оселях українські родини.

Міністр транспорту Великої Британії Грант Шаппс розмістив родину українців у своєму будинку.

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"Сьогодні ми раді вітати українську сім'ю з трьох поколінь разом із їхнім собакою Максом жити з нами у нашому домі. Поки їхня країна переживає потрясіння путінської війни, наша країна рішуче стоїть на стороні народу України", – зазначив Грант Шаппс у своєму дописі у Твіттері.

Today we're delighted to welcome a three-generation Ukrainian family, along with their dog Max, to live with us in our home. Whilst their country goes through the turmoil of Putin's war, our country stands resolutely with the people of Ukraine. — Rt Hon Grant Shapps MP (@grantshapps) April 17, 2022

Також іспанський футболіст надав своє житло українцям. До слова, контракт 30-річного нападника Франциско Соля належить київському "Динамо". Він прийняв у себе вдома в Іспанії біженців з України й навіть написав у Твіттері українською про те, що це найменше, що він може зробити.

Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні! pic.twitter.com/D6T079vnxD — Francisco Sol Ortiz (@fran_sol9) April 17, 2022

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