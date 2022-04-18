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Maneskin на фестивалі Coachella виконали пісню-присвяту Україні та послали путіна зі сцени
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Італійський рок-гурт Maneskin виступав на відомому музично-мистецькому фестивалі Coachella в Каліфорнії та скористався можливістю звернутися до аудиторії. Соліст гурту згадав Україну та висловився щодо путіна.
Коачелла – це триденний музичний фестиваль, на якому виступають топові зірки світового рівня. Відвідуваність щороку різна, але, до прикладу, у 2014 році фестиваль відвідали майже 600 000 людей.
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Цьогоріч на сцені фестивалю соліст гурту Maneskin Даміано Давид підтримав Україну. Він виконав пісню "Gasoline", уривок з якої музиканти присвятили Україні. Також, позаду переможців "Євробачення 2021" на екрані був синьо-жовтий прапор.
Співак чітко окреслив свою позицію щодо війни та вигукнув: "Free Ukraine, Fuck Putin!"
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