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Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка

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Британський злодій провалив пограбування - фото 1
Британський злодій провалив пограбування

Мешканець Великобританії вирішив пограбувати банк, але зробив всі можливі помилки. Тепер йому світить рік за ґратами і слава в мережі.

42-річний мешканець Манчестера Деніел Хілі підтверджує, що невдахи-злодії трапляються не лише в кіно, адже він сам проклав собі шлях у в'язницю. Чоловік хотів викрасти гроші в одному з відділень банку Santander і, здається, продумав все. Йому на думку спало, що можна просто дати касирові записку із вимаганням коштів і вийти чистим з води.

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Деніел спокійно зайшов у банк, передав листок працівнику банку, але все пішло не за планом. До слова, записка виглядала так: "Без паніки. Поклади всі купюри в сумку. Обіцяю, якщо зробиш все так, як я кажу, ніхто не постраждає. Не намагайся бути героєм. Мені шкода це робити".

via GIPHY

Касир прочитав записку, оцінив ситуацію та натиснув на тривожну кнопку. Невдаха-злодій зрозумів, що його план не працює і вирішив втекти. Здавалося б, хоча б місія з втечею спрацювала, але поліція дуже швидко знайшла Хілі. Річ у тому, що він сам залишив усі підказки: записку він зробив на чеку з сусіднього магазина, а також забув власну сумку з відбитками пальців. Перевірка камер спостереження з маркету зайняла небагато часу, тож грабіжника упіймали.

Виявилось, що за кілька днів до цього йому таки вдалось пограбувати букмекерів, але тоді він удавав, що має зброю у кишені. Відтак, за 285 фунтів стерлінгів з вдалого пограбування та за провальний сценарій у банку Деніелу світить 12 місяців в'язниці. Адвокат невдахи пояснив, що найгірший варіант заробітку Хілі вибрав через залежність від азартних ігор.

via GIPHY

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Джерело: medialeaks
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