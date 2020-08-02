На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка
-
- 7
Мешканець Великобританії вирішив пограбувати банк, але зробив всі можливі помилки. Тепер йому світить рік за ґратами і слава в мережі.
42-річний мешканець Манчестера Деніел Хілі підтверджує, що невдахи-злодії трапляються не лише в кіно, адже він сам проклав собі шлях у в'язницю. Чоловік хотів викрасти гроші в одному з відділень банку Santander і, здається, продумав все. Йому на думку спало, що можна просто дати касирові записку із вимаганням коштів і вийти чистим з води.
І ще: Хотів поплавати, але щось пішло не так: дивіться, як водій утопив свій Land Rover
Деніел спокійно зайшов у банк, передав листок працівнику банку, але все пішло не за планом. До слова, записка виглядала так: "Без паніки. Поклади всі купюри в сумку. Обіцяю, якщо зробиш все так, як я кажу, ніхто не постраждає. Не намагайся бути героєм. Мені шкода це робити".
Касир прочитав записку, оцінив ситуацію та натиснув на тривожну кнопку. Невдаха-злодій зрозумів, що його план не працює і вирішив втекти. Здавалося б, хоча б місія з втечею спрацювала, але поліція дуже швидко знайшла Хілі. Річ у тому, що він сам залишив усі підказки: записку він зробив на чеку з сусіднього магазина, а також забув власну сумку з відбитками пальців. Перевірка камер спостереження з маркету зайняла небагато часу, тож грабіжника упіймали.
Виявилось, що за кілька днів до цього йому таки вдалось пограбувати букмекерів, але тоді він удавав, що має зброю у кишені. Відтак, за 285 фунтів стерлінгів з вдалого пограбування та за провальний сценарій у банку Деніелу світить 12 місяців в'язниці. Адвокат невдахи пояснив, що найгірший варіант заробітку Хілі вибрав через залежність від азартних ігор.
Читайте також: Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
15:21Британець намагався пограбувати банк, але все зіпсувала записка
-
14:52Корабель SpaceX Crew Dragon з екіпажем летить на Землю: пряма трансляція
-
14:20Як виглядає сучасна сімейна вілла у Нідерландах: фото
-
13:53Як насправді уроки музики впливають на дітей
-
13:23Дуже струнка Адель без макіяжу знову здивувала фанатів (фото)
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
12:19Обожнюють всі: три знаки Зодіаку, які приваблюють своєю харизмою
-
11:54У Швейцарії визначили, де люди найчастіше заражаються коронавірусом
-
11:22Фарго: вийшов трейлер 4 сезону серіалу
-
10:53Як потролити кота: кумедне відео з килимом
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
09:55Ельза Хоск показала ідеальну фігуру у непомітному бікіні
-
09:21Чому не варто розігрівати їжу у контейнерах
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
08:44У Києві бачили шикарний позашляховик за 14 мільйонів
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
21:31Як визначити стан здоров'я за кольором язика
-
21:112 серпня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:43Даша Астаф'єва у тонкій сіточці розбурхала мережу
-
20:17Ці прості продукти цілющі для печінки
-
20:00Привітання на День ангела Іллі 2020 у прозі: побажання своїми словами
-
19:45Душевні і чуйні: три найдобріших знаків Зодіаку
-
19:14Названий найкращий матеріал для саморобних масок
-
12:54Нова музика літа: плейлист свіжих треків тижня
-
10:26Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 2 серпня
-
08:19Погода в Україні 2 серпня: точний прогноз на сьогодні
- 01 серпня
-
21:53У цьому фото ідеальне все: Леся Нікітюк показала, як потрібно фоткатись у відпустці
-
18:50Чотири неочевидні ідеї чим зайнятися, коли нудно
-
16:23Гороскоп на цей тиждень 3 – 9 серпня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
14:05Правда про український рок-н-рол: 5 книг про наших зірок
-
12:22Тест: як ти проведеш останній місяць літа
-
09:20Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 1 серпня
-
08:333 плюси розумного вживання кави щодня
- 31 липня
-
21:327 секретів ідеального сексу на підлозі
-
18:32Україну поділили на 4 карантинні зони з різними правилами: карта
-
17:15Відпочинок у Бакоті 2020: що подивитись, як доїхати, ціни на житло
-
15:18Як змінилася рудоволоса бестія з Манчестера Карен Елсон: фото 18+
-
12:15ТЕСТ: Перевір, що ти знаєш про магічний світ Гаррі Поттера
-
10:52Нова популярна музика липня 2020: слухай новий плейлист літа
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на Covid-19 станом на 31 липня
-
07:46Як уникнути 5 поширених помилок під час приготування на грилі: прості секрети
- 30 липня
-
21:49Хлібодемія та Maskhole: The New Yorker склав кумедний словник епохи коронавірусу
-
18:00Слухай українське: найкращі нові пісні липня 2020, які вас вразять
-
14:12Не зовсім флагмани: ТОП найкрутіших смартфонів 2020 року
-
12:00Відео з українським котом, яких усіх "мав", підірвало YouTube: смішні меми
-
09:41Новий антирекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 30 липня
-
07:15Погода в Україні 30 липня: у яких областях послабне спека
- 29 липня
-
21:27Вам пора міняти роботу: 5 неочевидних ознак, які ґрунтуються на сексі