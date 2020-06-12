5 способів зберігати банани, щоб вони довше залишалися свіжими

Іноді буває так, що у сусідньому маркеті банани продаються за настільки апетитною ціною, що просто гріх не придбати кілька кілограмів цих тропічних фруктів. Але кожен із нас знає, що вони не надто довго можуть зберігатися. Ми знаємо, як зробити так, щоб вони залишалися свіжими довше.

Збережіть собі, щоб не загубити, адже ці поради допоможуть вам ласувати улюбленими фруктами якомога довше.

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1. Обгорнути банани плівкою. При дозріванні банани виділяють фітогормони етилен. Якщо загорнути кожен банан у плівку, то зменшиться вироблення етилену і сповільниться дозрівання. (І, до речі, це працює і у зворотний бік: якщо вам потрібно, щоб банани швидше дозріли, покладіть їх у паперовий пакет).

2. Підвісити зв'язку бананів на гачок. Якщо банани не будуть стикатися з поверхнями, а вільно висітимуть у повітрі, етилен, що виробляється ними, не буде накопичуватися навколо, а розчиниться в атмосфері, і це теж уповільнить дозрівання.

3. Не зберігати банани поруч з іншими фруктами й овочами. Особливо це стосується авокадо, яблук, груш і помідорів, які при дозріванні теж виробляють етилен.

Не зберігайте банани з іншими фруктами й овочами

4. Зберігати зрілі банани у холодильнику. Навіть якщо шкірка потемніє, м'якоть довше збереже консистенцію і не перетвориться на рідину.

5. Натерти шкірку цитрусових. Кислота лимона, лайма, апельсина або грейпфрута сповільнить окислення, і банан довше збереже зовнішній вигляд (і смак). До речі, цей же спосіб підходить і для того, щоб яблука не чорніли, коли ви очистили з них шкірку.

Ловіть ще й рецепт смачного бананового кексу, перевірений редакцією Радіо МАКСИМУМ!

Банановий кекс від Радіо МАКСИМУМ

Інгредієнти:

2 банани

125 г кукурудзяного або цільнозернового борошна

70 г цукру

70 г масла

1 яйце

1 ч л розпушувача

2 ст л какао

Спосіб приготування:

Збиваємо масло та цукор. Додаємо яйце та перемішуємо. Засипаємо борошно, а також розпушувач. Перемішуємо. Додаємо пюре з бананів і какао. Перемішуємо. Форму простилаємо пергаментом. Випікаємо при температурі 160 градусів протягом 50 хвилин.

Рецепт бананового кекса

Смачного!

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