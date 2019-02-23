Іспанію та Марокко об'єднають залізничним сполученням

З Іспанії до Марокко можна буде дістатися поїздом / Holiday Morocco Tours

Уряди обох країн активно ведуть переговори про залізничне сполучення між країнами. Наразі добратися можна або на поромі, або літаком.

Мережа залізничних ліній Марокко одна з найбільших в Африці. А в листопаді минулого року там запустили перший на континенті швидкісний поїзд між Танжером і Касабланкою.

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Попри те, що країни Північної Африки, в тому числі Марокко, Алжир, Туніс, Мавританія та Лівія, не перший рік обговорюють запуск трансконтинентального поїзда, залізничного сполучення з Європою у них досі немає.

Марокко, Алжир і Туніс раніше були з'єднані залізничною мережею, але у 1994 році Алжир закрив сухопутний кордон з Марокко. А поїзди між Алжиром і Тунісом перестали курсувати у 2006 році. Але недавно Африканський банк розвитку виділив грант на проект з відновлення цих доріг.

Марокко сполучать з Іспанією залізницею

Наразі з Іспанії в Марокко і назад можна дістатися на поромі, який курсує Середземним морем, або на літаку. Також інженери давно обговорюють можливість будівництва підводного тунелю, який з'єднав би ці країни, але, схоже, що проект із залізницею реалізують раніше.

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