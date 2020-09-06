На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
- 159
Сьогодні збірна України зійдеться в гостьовому протистоянні з Іспанією у поєдинку другого туру Ліги націй Дивізіону А. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!
Українську команду чекає складний поєдинок проти збірної Іспанії в Лізі націй. У другому турі команда Андрія Шевченка вирушила в Мадрид лідером четвертої групи. Зустріч пройде без глядачів на тренувальній базі "Реала" – на стадіоні "Альфредо Ді Стефано".
До теми: Україна – Швейцарія: відео голів та огляд матчу Ліги націй
Букмекери дають більше шансів на перемогу команди Луїса Енріке.
Анонс матчу Ліги націй ІСПАНІЯ – УКРАЇНА
- Дата: 06.09.2020
- Коли: 21:45
- Місце проведення: стадіон "Альфредо Ді Стефано", Мадрид
- Головний арбітр: Бенуа Бастьян (Епіналь, Франція)
- На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
- Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
- Прогноз і ставки букмекерів: перемога Іспанії – 1.50, нічия – 4.55, тріумф України – 6.80.
Підопічні Андрія Шевченка продовжують свою подорож в Лізі націй і тепер команді належить зіграти проти Іспанії. Збірна України в минулому турі протистояла Швейцарії на своєму полі і домоглася перемоги з рахунком 2:1. Після тривалої паузи через пандемію гра команди не виглядала налагодженим механізмом, але результат був досягнутий.
ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ІСПАНІЯ – УКРАЇНА ТУТ
Україна займає перше місце в групі з трьома балами в активі після перемоги над Швейцарією. Команда не програє 12 поєдинків у всіх турнірах при восьми перемоги.
ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – УКРАЇНА
Орієнтовні склади команд:
- Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руїс, Родрі, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фаті
- Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Циганков – Яремчук
Читайте також: Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
21:187 вересня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50У мережі відкрили перший у світі віртуальний музей
-
20:22Учені вияснили, що під танцювальну музику неможливо не танцювати
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
ТЕСТ: Як ви змінитесь після карантину?
-
19:19Металевий бюстгальтер та екстремальний розріз: Каменських розбурхала відвертими обрами
-
18:42Каньє Вест подарував другу український всюдихід: фотофакт
-
18:14Гороскоп на 7 вересня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:51Дослідники назвали найнещасливіший вік людини
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
16:54З'явилася вакансія, де треба спати на роботі дев'ять годин на день
-
16:20Ці види чаю допомагають спалити жир
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:22Незвичайний чайник з 60-х здивував мережу: відео
-
14:50У Великобританії відкрився готель, в якому можна провести ніч в стійлі з кіньми
-
14:22Як можна використати стару ванну: лайфхак від Reddit
-
13:55Як спекти смачний бананово-шоколадний хліб вдома: рецепт від Меган Маркл
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:52Зваблива модель Жасмін Тукс розбурхала крихітною сукнею
-
12:23Хлопець три роки оригінально годує кота: відео
-
11:53Названо дуже простий спосіб позбутись зайвих кілограмів
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
10:53Розкута Демі Роуз захопила пікантними фото в бікіні
-
21:40ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:47З чим носити і як поєднувати сорочки чоловікам: 10 модних ідей у фото
-
17:25Дівчина тижня: пишногруда модель Хлоя Саксон, яку називають британською Кардашян (18+)
-
15:55Українських водіїв штрафуватимуть за модні ЗD номерні знаки: названі суми
-
13:19Гороскоп на цей тиждень 7 – 13 вересня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
11:25Нова популярна музика осені 2020: плейлист свіжих пісень тижня
-
09:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 6 вересня
-
08:23Експерти назвали три головні секрети ідеального сніданку
- 05 вересня
-
21:22Для домашнього архіву: Тіна Кароль забула одягнути трусики у новій зйомці
-
18:32Як ефективно керувати грошима: поради мільярдера-фаната кіберспорту
-
14:25День народження Фредді Мерк'юрі: рідкісні кадри з життя легендарного музиканта
-
11:00Пісні про осінь: найкращі українські композиції для чудового настрою
-
10:42Новий рекорд: статистика, скільки хворих на коронавірус виявлено в Україні 5 вересня
-
08:135 бюджетних продуктів, які покращують зір
- 04 вересня
-
21:325 помилок під час захищеного сексу, які робить кожен з нас
-
18:50Hurts випустили альбом Faith після дворічної паузи: слухайте нові пісні гурту
-
14:53Чиста спокуса: Тіна Кароль прикрасила сторінки Vogue
-
13:37Скручування пробігу: в Україні хочуть ввести штрафи за автомобільне шахрайство
-
11:34NK – A HUEVO: дивіться новий пристрасний кліп Насті Каменських (16+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 4 вересня
-
07:15Погода в Україні 4 вересня: точний прогноз на сьогодні
- 03 вересня
-
21:30УКРАЇНА ▶ ШВЕЙЦАРІЯ онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй
-
19:05Концерти вересня у Києві: добірка крутих заходів, які не можна пропустити
-
18:56Карантинні зони в Україні оновили: карта і список по областях
-
16:50MONATIK зібрав топових українських зірок у фільмі-мюзиклі РИТМ: дивіться відео