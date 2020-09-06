ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

Сьогодні збірна України зійдеться в гостьовому протистоянні з Іспанією у поєдинку другого туру Ліги націй Дивізіону А. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Українську команду чекає складний поєдинок проти збірної Іспанії в Лізі націй. У другому турі команда Андрія Шевченка вирушила в Мадрид лідером четвертої групи. Зустріч пройде без глядачів на тренувальній базі "Реала" – на стадіоні "Альфредо Ді Стефано".

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Анонс матчу Ліги націй ІСПАНІЯ – УКРАЇНА

Дата : 06.09.2020

: 06.09.2020 Коли : 21:45

: 21:45 Місце проведення: стадіон "Альфредо Ді Стефано", Мадрид

стадіон "Альфредо Ді Стефано", Мадрид Головний арбітр : Бенуа Бастьян (Епіналь, Франція)

: Бенуа Бастьян (Епіналь, Франція) На якому каналі трансляція : Україна, Футбол 1.

: Україна, Футбол 1. Де дивитись онлайн безкоштовно : на сайтах livesport.ws, gooool.org

: на сайтах livesport.ws, gooool.org Прогноз і ставки букмекерів: перемога Іспанії – 1.50, нічия – 4.55, тріумф України – 6.80.

Підопічні Андрія Шевченка продовжують свою подорож в Лізі націй і тепер команді належить зіграти проти Іспанії. Збірна України в минулому турі протистояла Швейцарії на своєму полі і домоглася перемоги з рахунком 2:1. Після тривалої паузи через пандемію гра команди не виглядала налагодженим механізмом, але результат був досягнутий.

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Україна займає перше місце в групі з трьома балами в активі після перемоги над Швейцарією. Команда не програє 12 поєдинків у всіх турнірах при восьми перемоги.

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Орієнтовні склади команд:

Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руїс, Родрі, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фаті

Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руїс, Родрі, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фаті Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

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