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ІСПАНІЯ ▶ УКРАЇНА онлайн трансляція: дивитись матч Ліги націй

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ІСПАНІЯ – УКРАЇНА - фото 1
ІСПАНІЯ – УКРАЇНА / instagram

Сьогодні збірна України зійдеться в гостьовому протистоянні з Іспанією у поєдинку другого туру Ліги націй Дивізіону А. До вашої уваги онлайн трансляція матчу: дивіться та вболівайте за наших хлопців!

Українську команду чекає складний поєдинок проти збірної Іспанії в Лізі націй. У другому турі команда Андрія Шевченка вирушила в Мадрид лідером четвертої групи. Зустріч пройде без глядачів на тренувальній базі "Реала" – на стадіоні "Альфредо Ді Стефано".

До теми: Україна – Швейцарія: відео голів та огляд матчу Ліги націй

Букмекери дають більше шансів на перемогу команди Луїса Енріке.

Анонс матчу Ліги націй ІСПАНІЯ – УКРАЇНА

  • Дата: 06.09.2020
  • Коли: 21:45
  • Місце проведення: стадіон "Альфредо Ді Стефано", Мадрид
  • Головний арбітр: Бенуа Бастьян (Епіналь, Франція)
  • На якому каналі трансляція: Україна, Футбол 1.
  • Де дивитись онлайн безкоштовно: на сайтах livesport.ws, gooool.org
  • Прогноз і ставки букмекерів: перемога Іспанії – 1.50, нічия – 4.55, тріумф України – 6.80.

Підопічні Андрія Шевченка продовжують свою подорож в Лізі націй і тепер команді належить зіграти проти Іспанії. Збірна України в минулому турі протистояла Швейцарії на своєму полі і домоглася перемоги з рахунком 2:1. Після тривалої паузи через пандемію гра команди не виглядала налагодженим механізмом, але результат був досягнутий.

ОНЛАЙН ТРАНСЛЯЦІЯ ІСПАНІЯ – УКРАЇНА ТУТ

Україна займає перше місце в групі з трьома балами в активі після перемоги над Швейцарією. Команда не програє 12 поєдинків у всіх турнірах при восьми перемоги.

ДИВИТИСЬ ОНЛАЙН ІСПАНІЯ – УКРАЇНА

Орієнтовні склади команд:

  • Іспанія: Де Хеа – Карвахаль, П. Торрес, Рамос, Гайя – Руїс, Родрі, Алькантара – Ф. Торрес, Морено, Фаті
  • Україна: Пятов – Тимчик, Кривцов, Матвієнко, Соболь – Степаненко – Ярмоленко, Малиновський, Зінченко, Циганков – Яремчук

Читайте також: Україна – Швейцарія: найкращим гравцем матчу несподівано став дебютант збірної

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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