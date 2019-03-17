День Святого Патріка: як пройшло головне святкування у Дубліні

День Святого Патріка щороку відзначають 17 березня по всьому світу. Однак ключові та найепічніші розваги проходять саме у столиці Ірландії. Зібрали найяскравіші фото та відео святкування з мережі.

День Святого Патріка є ще одним днем у році, коли Дублін стає столицею елю, конюшини, пива та будь-яких веселощів. Хоча 17 березня поступово завершується, однак розваги у розпалі і люди святкуватимуть ще день, а то й більше.

І ще: ТЕСТ до дня Святого Патріка: Що подарує тобі Лепрекон?

З самісінького ранку Дублін заповнюють місцеві мешканці та туристи, заходячи майже у кожен відкритий заклад та стаючи частиною параду у центрі міста. До слова, зелені барви з'являються не лише на пабах, а й в одязі людей, а найвідчайдушніші навіть перевдягаються у лепреконів. Ось як святкують день Святого Патріка:

Happy #StPatricksDay everyone. Hope you all have as much fun as we did celebrating it in Dublin last year! pic.twitter.com/y4k5bTN495 — Max (@MJMoss68) 17 березня 2019 р.

Happy St. Paddy's day!! This was Dublin in 2017. I miss it a lot. #StPatricksDay pic.twitter.com/zxzFlk3uhV — Sarah (@Simply__Sarah13) 17 березня 2019 р.

Happy #StPatricksDay I don’t have a single photo of myself wearing green, so here’s a photo of kermit the frog that really radiates the energy i’m trying to capture today pic.twitter.com/vNI1ax6dDT — Mason Levi (@iAmMasonLevi) 17 березня 2019 р.

До теми: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?