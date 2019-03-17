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День Святого Патріка: як пройшло головне святкування у Дубліні

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День Святого Патріка 2019 у Дубліні - фото 1
День Святого Патріка 2019 у Дубліні

День Святого Патріка щороку відзначають 17 березня по всьому світу. Однак ключові та найепічніші розваги проходять саме у столиці Ірландії. Зібрали найяскравіші фото та відео святкування з мережі.

День Святого Патріка є ще одним днем у році, коли Дублін стає столицею елю, конюшини, пива та будь-яких веселощів. Хоча 17 березня поступово завершується, однак розваги у розпалі і люди святкуватимуть ще день, а то й більше.

І ще: ТЕСТ до дня Святого Патріка: Що подарує тобі Лепрекон?

З самісінького ранку Дублін заповнюють місцеві мешканці та туристи, заходячи майже у кожен відкритий заклад та стаючи частиною параду у центрі міста. До слова, зелені барви з'являються не лише на пабах, а й в одязі людей, а найвідчайдушніші навіть перевдягаються у лепреконів. Ось як святкують день Святого Патріка:

До теми: ТЕСТ: Чи впізнаєш ти автомобілі з відомих фільмів?

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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