Ісландія намагається повернути туристів шаленими знижками на проживання в готелях

Ісландія переживає різкий спад потоку туристів. Це відбулося через банкрутство лоукостера WOW air у минулому березні. Бюджетний перевізник пов'язував Ісландію з понад тридцятьма містами Європи та США.

Раніше неодноразово заявлялася інформація, що острів страждає від шаленої кількості туристів. Тепер же, у травні цього року, країну відвідало на 24% менше туристів, ніж у травні 2018.

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Прогнози на літній сезон теж не найоптимістичніші. За даними порталу Traveller.com.au, ісландська крона за рік впала на 6%, число ночівель туристів в ісландських населених пунктах падає, а персонал звільняється в пошуку нової роботи.

Цікаво, як швидко зростав інтерес до Ісландії і як швидко він обрушився. Так, у 2010 році на острові побувало всього 500 тисяч туристів, а до 2018 року показник виріс до 2,3 млн туристів, тобто за вісім років туристичний потік підскочив на 360%. При цьому 2018 рік країна закрила з ростом турпотоку усього на 5% в порівнянні з 2017. За попередніми оцінками, 2019 рік відзначиться падінням числа туристів на 17%.

У 2018 році за кількістю туристів на душу населення Ісландія виявилася на другому місці, пустивши вперед себе лише Хорватію (трійку замикала Угорщина).

Крім того, стало відомо, що готелі Ісландії готові робити мандрівникам знижки до 30%, аби вони прилітали до цієї маленької острівної країни з захоплюючими краєвидами.

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