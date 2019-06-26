Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль День Конституції

Ісландія намагається повернути туристів шаленими знижками на проживання в готелях

  • 3
Ісландія переживає спад потоку туристів - фото 1
Ісландія переживає спад потоку туристів

Ісландія переживає різкий спад потоку туристів. Це відбулося через банкрутство лоукостера WOW air у минулому березні. Бюджетний перевізник пов'язував Ісландію з понад тридцятьма містами Європи та США.

Раніше неодноразово заявлялася інформація, що острів страждає від шаленої кількості туристів. Тепер же, у травні цього року, країну відвідало на 24% менше туристів, ніж у травні 2018.

І ще: Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу

Прогнози на літній сезон теж не найоптимістичніші. За даними порталу Traveller.com.au, ісландська крона за рік впала на 6%, число ночівель туристів в ісландських населених пунктах падає, а персонал звільняється в пошуку нової роботи.

Цікаво, як швидко зростав інтерес до Ісландії і як швидко він обрушився. Так, у 2010 році на острові побувало всього 500 тисяч туристів, а до 2018 року показник виріс до 2,3 млн туристів, тобто за вісім років туристичний потік підскочив на 360%. При цьому 2018 рік країна закрила з ростом турпотоку усього на 5% в порівнянні з 2017. За попередніми оцінками, 2019 рік відзначиться падінням числа туристів на 17%.

Кількість туристів в Ісландії суттєво скоротилася - фото 336702

У 2018 році за кількістю туристів на душу населення Ісландія виявилася на другому місці, пустивши вперед себе лише Хорватію (трійку замикала Угорщина).

Крім того, стало відомо, що готелі Ісландії готові робити мандрівникам знижки до 30%, аби вони прилітали до цієї маленької острівної країни з захоплюючими краєвидами.

Читайте також: Як організувати подорож в Амстердам, яка запам'ятається назавжди

Джерело: Traveller
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Чорнобиль 1 серія 2019: дивитись онлайн серіал українською, сюжет
  • 19 червня, 12:00
  • 66854
Вікенд у Гданську та Стокгольмі: як відпочити на морі та заплатити 3000 гривень штрафу
  • Вчора, 12:14
  • 600
Віктор Павлік покинув дружину заради 25-річної дівчини: фото нової нареченої артиста
  • Вчора, 16:23
  • 1308
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Світ