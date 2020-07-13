Демі Мур запустила аудіосеріал про секс і кризу стосунків у сім'ї

Актриса Демі Мур запустила драматичний аудіосеріал "Dirty Diana", присвячений еротиці, сексу і сімейним стосунках. У центрі сюжету – одружена пара, яка переживає кризу і прагне повернути колишні почуття.

Перший епізод "Dirty Diana" вже доступний в Apple Podcasts і Spotify. Усього їх буде шість.

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Над проєктом Мур працювала разом зі студією QCODE. Також у ньому прозвучать голоси інших відомих акторів) Класа Банга, Маккензі Девіс, Гвендолін Крісті, Ліни Данем, Мелані Гріффіт.

Нагадаємо, у червні Демі Мур отримала роль у трилері "Songbird" ("Співоча пташка"). Продюсуванням фільму про кохання під час пандемії і глобального карантину займеться Майкл Бей.

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