Ірландець почав ходити, щоб схуднути: за кілька років він пройшов 40 тисяч кілометрів

У 2016 році мешканець ірландського міста Лімерик Вінод Баджадж вирішив схуднути. Оскільки чоловік уже поважного віку, він подумав, що піші прогулянки для нього ідеально підійдуть. Щоб стежити за прогресом, Баджадж користувався фітнес-трекером. І находив він багацько!

Через рік регулярних прогулянок чоловік помітив, що прокрокував еквівалент окружності Місяця. На наступний рік це вже було коло Марса. Тоді у Баджаджа прокинувся азарт і він вирішив, що повинен пройти 40 075 км, наче він обійшов Землю.

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Чоловік ходив у будь-яку погоду. Він міг пройти до 50 км на день, слідуючи по одному і тому ж обраному маршруту 10-15 разів. Під час прогулянок він слухав музику або новини з рідної Індії, з якої він переїхав 43 роки тому.



Чоловік за кілька років пройшов 40 тисяч кілометрів / Фото AP

Цього року Баджаджу виповнилося 70 років і він досяг своєї мети – пройшов екватор і схуд, практично не міняючи харчових звичок. Він подав заявку у Книгу рекордів Гіннесса, але зупинятися не збирається. Тепер він хоче пройти 160 тисяч кілометрів – еквівалент окружності Нептуна.

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