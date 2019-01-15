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Ірина Шейк засвітила білизну на новому фото

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Виглядає Шейк, як завжди, дуже ефектно - фото 1
Виглядає Шейк, як завжди, дуже ефектно / instagram

Ірина Шейк поділилася з шанувальниками відвертим знімком, знятим у рамках промокампанії для бренду The Kooples.

Над створенням цієї колекції сумок Ірина Шейк працювала разом з командою дизайнерів бренду. Тому вона не тільки обличчя рекламної кампанії, але і ідейний натхненник.

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Шейк поділилася знімком, на якому відображена у наряді з дуже глибоким декольте і з мініатюрною чорною сумкою в руках. На шиї моделі золота підвіска, а на губах – червона помада. Виглядає Шейк, як завжди, дуже ефектно.

Днями 32-річна супермодель Ірина Шейк знялася і в новому оголеному фотосеті для журналу Vogue Mexico, автором зйомки стала фотограф An Le. А поки в мережі доступна лише обкладинка, але яка!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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