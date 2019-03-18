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Іра Шейк знялася у спокусливій рекламі білизни

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Розкішна Ірина Шейк у новій рекламній кампанії Intimissimi - фото 1
Розкішна Ірина Шейк у новій рекламній кампанії Intimissimi / Fanpop

Модель Ірина Шейк знялася у сексуальних образах для нової колекції Intimissimi. На короткому бекстейдж-відео можна помітити рельєфний прес 33-річної моделі та її стрункі ноги.

Нові знімки моделі для відомого бренду білизни вже підкорюють серця шанувальників.

І ще: Гаряча Ірина Шейк позувала в спокусливих нарядах 90-х років

У листопаді 2018 року Ірина Шейк зачарувала ніжною і одночасно сексуальною зйомкою для нової лінійки білизняного бренду Instimissimi.

Тепер на офіційній сторінці в Instagram представники бренду анонсували вихід нової колекції, яка називається Silk (шовк). У рекламній кампанії з'явилася розкішна Ірина Шейк. Вона приміряла сексуальну чорну шовкову піжаму, прикрашену мереживом, мінімальну однотонну білизну і легкий домашній халат-піджак.

Іра Шейк знялася у спокусливій рекламі білизни - фото 315102

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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