Ірина Шейк похвалилася спокусливими формами у золотом боді

Модель Ірина Шейк захопила мережу відвертим фотосетом.

Ірина Шейк знялася у фотосеті для Paris Match magazine 2019.

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У мережі вже з'явилися кілька кадрів з цієї фотосесії. Автором фотосету став фотограф Alix Malka, на знімках Шейк відображена в досить відвертих і дуже сексуальних образах. Особливо ефектно на Ірині сидить золоте боді, в поєднанні з рукавичкою, рукавом і чокером.

Але і в червоному боді, розшитому камінням і стразами модель виглядає чудово і навіть сигарета в її зубах не псує образ Ірини.

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