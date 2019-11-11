Ірина Білик показала архівне фото з 90-х: її не впізнати

Співачка Ірина Білик показала незвичайне архівне фото, а фанати не відразу впізнали кумира!

Відома українська співачка Ірина Білик активно веде свій акаунт в Instagram. Нещодавно 49-річна знаменитість виставила архівне фото з одного з концертів, на якому, до речі, зовсім не схожа на себе.

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Так, артистка позувала в пишній червоно-чорній сукні, доповнивши образ яскраво-рудим волоссям і доволі важким макіяжем, який, мабуть, і зробив її старшою за свої роки.

"Я люблю всі пори року. Весну за те, що у мене день народження. Зиму – тому що Новий рік та сніг. А осінь я люблю за те, що 15 листопада ви почуєте прем'єру моєї нової пісні", – поділилася емоціями Білик. Фоловери не пройшли повз: "А я так любила таку чарівну, зворушливу Іру!", "Пам'ятаю і люблю саме такою і пісню "Франсуа" і "Ти мій", "Мені подобалася Білик часів, як на фото, тоді були аудіокасети, я знала всі пісні".

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