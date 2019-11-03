Ірина Білик приголомшила мережу відвертим фото з оголеними чоловіками (18+)

Українська співачка Ірина Білик останнім часом ділилася в мережі знімками в стильних образах. Однак новим кадром на своїй сторінці в Instagram артистка не на жарт приголомшила шанувальників.

Ірина Білик вирішила показати своїм підписникам, як вона відсвяткувала Хеловін. На провокаційному фото зірка постала в блискучому червоному платті з одним рукавом і пікантним розрізом на стегні. В руці в артистки батіг, а на голові – пишна прикраса з пір'я.

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Білик позує на шкіряному дивані у відвертій позі і в оточенні трьох чоловіків, які практично повністю оголені. Вони також завмерли в чуттєвих позах, а співачка навіть тримається рукою за оголену сідницю одного з чоловіків.

"Ну розповідайте, як провели Хеловін?" – коротко підписала кадр Ірина.

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