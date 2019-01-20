Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на пляжі

  • 72
Навіть на відпочинку Іраклі активно заповнює свій Instagram - фото 1
Навіть на відпочинку Іраклі активно заповнює свій Instagram / instagram

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником популярних українських шоу Холостяк і Танці з зірками, вирушив на відпочинок до Таїланду.

Іраклі Макацарія вже давно завоював серця тисяч прихильниць своєю галантністю і ефектним виглядом. У той же час грузинський продюсер ще й успішний блогер, за яким стежать понад 370 тисяч користувачів мережі.

І ще: Дівчина тижня: гаряча французька модель без коплексів Габріель Канейсіл (18+)

Саме тому навіть на відпочинку Іраклі активно заповнює свій блог в Instagram, демонструючи ефектні кадри з подорожей. Цього разу він обрав сонячний Таїланд. На курорті запальний грузин продемонстрував ідеальну фігуру і встиг позасмагати.

"Я сумував за сонцем і теплом. Саме тому вирішив відпочити на березі океану в Таїланді. Тут у мене немає шансу відволіктися на роботу, чому я зовсім не чиню опір. У Таїланді точно нудьгувати не доводиться: приголомшливі пейзажі, маленькі кафе з дуже смачною їжею, незвідані далекі острови...", – розповів Іраклі.

Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на пляжі - фото 302382

Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на пляжі - фото 302383

Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на пляжі - фото 302384

Читайте також: Мішель Андраде відповіла на чутки про роман із Іраклі Макацарією

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2038
Привітання з Днем ангела Оксани: побажання і картинки на іменини
  • 05 лютого, 18:42
  • 31335
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25.04.2018, 20:31
  • 1162218
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз