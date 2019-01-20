Іраклі Макацарія показав ідеальну фігуру на пляжі

Грузинський продюсер Іраклі Макацарія, який був учасником популярних українських шоу Холостяк і Танці з зірками, вирушив на відпочинок до Таїланду.

Іраклі Макацарія вже давно завоював серця тисяч прихильниць своєю галантністю і ефектним виглядом. У той же час грузинський продюсер ще й успішний блогер, за яким стежать понад 370 тисяч користувачів мережі.

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Саме тому навіть на відпочинку Іраклі активно заповнює свій блог в Instagram, демонструючи ефектні кадри з подорожей. Цього разу він обрав сонячний Таїланд. На курорті запальний грузин продемонстрував ідеальну фігуру і встиг позасмагати.

"Я сумував за сонцем і теплом. Саме тому вирішив відпочити на березі океану в Таїланді. Тут у мене немає шансу відволіктися на роботу, чому я зовсім не чиню опір. У Таїланді точно нудьгувати не доводиться: приголомшливі пейзажі, маленькі кафе з дуже смачною їжею, незвідані далекі острови...", – розповів Іраклі.

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