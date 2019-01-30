IQOS vs GLO: огляд, ціна та порівняння популярних замінників сигарет

Якщо ви – затятий курець, то бодай раз чули про такі новомодні пристрої, як IQOS та GLO. Ці електронні системи нагрівання тютюну начебто дозволяють курити практично без шкоди для здоров'я. Радіо МАКСИМУМ перевірило, чи так це насправді!

Що таке система нагрівання тютюну?

Система нагрівання тютюну (англійською Heat-not-burn tobacco product, HNB) – це установка, яка дозволяє курити сигарети з мінімізацією шкоди для організму. За запевненнями виробників, електронні установки лише нагрівають тютюн, а не підпалюють його, що дозволяє не виділяти шкідливих речовин. Утім, більшість науковців сходяться на думці, що це – не більше, ніж маркетинговий хід, який привабить тих, хто планує кинути курити або перейти на електронні сигарети.

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Перша продукція HNB з'явилася понад 30 років тому – у 1988 році, але не змогла досягти комерційного успіху. Лише через кілька десятиліть виробники повернулися до цієї розробки, щоб "воскресити" її.

На українському ринку зараз конкурують дві компанії, які займаються випуском електронних систем: IQOS та GLO. Про них ми детальніше поговоримо нижче.

Наочне порівняння IQOS та GLO

Що таке IQOS?

IQOS – це нехитра абревіатура, яка розшифровується так: I quit original smoking ("я кидаю звичайне куріння"). Сам продукт – розробка одного зі світових лідерів тютюнового ринку Philip Morris International (PMI).

Принцип роботи IQOS

Замість горіння тут використовується нагрівання. Чи знали ви, що під час традиційного куріння тютюн згорає за температури понад 800°C? Цікаво, що у системі нагрівання температура не перевищує 350°C, і це дозволяє вивільняти аромат тютюну та нікотин, не підпалюючи тютюн. Скорочення кількості токсинів сягає позначки 90%.

Як запевняють виробники, ви не отримаєте шкідливого впливу смолу. До слова, чистий фільтр після куріння – обов'язковий атрибут презентації, який, буцімто, має свідчити, що такі системи абсолютно безпечні для вас!

Для того, щоб нагрівся тютюн використовується спеціальне керамічне лезо. А от одного стіка в системі IQOS вистачає на 14 затяжок або 6 хвилин "майже не шкідливого куріння" (це буде залежати від того, що настане раніше). Ці показники порівняно еквівалентні з викурюванням звичайної слім-сигарети.

Що входить до системи IQOS?

Передовсім зазначимо, що на ринку ви можете знайти відразу три моделі систем цього виробника: IQOS 2.4 Plus (найпопулярніша), IQOS 3 MULTI та IQOS 3. Ми розглянемо модель IQOS 2.4 Plus, яку в наших широтах можна побачити найчастіше.

Комплект поставки IQOS

Комплект поставки:

система нагріву;

USB-кабель та блок живлення;

інструмент для чистки;

інструкція.

Рекомендована ціна: 1499 гривень.

Якщо ви не впевнені в тому, чи готові купляти систему нагрівання тютюну – замовте безкоштовне тестування.

Зовнішній вигляд системи IQOS доволі футуристичний. Сам пристрій можна легко переплутати з павербенком, тому будьте обережні, щоб ніхто з ваших рідних не спробував зарядити за його допомогою свої гаджети. Основний (великий блок) – він виконує одразу кілька функцій: у ньому зберігається тримач для стіків, а також здійснюється його зарядка. Сам по собі тримач автономно працює лише протягом одного сеансу куріння. Тримач для стіків заряджається протягом чотирьох, а основний блок – 90 хвилин.

IQOS складається з основного блоку та мундштука

Що таке GLO?

Це альтернативний пристрій, який використовує технологію нагрівання тютюнових стіків. Виробник запевняє, що GLO нагріває тютюн до 240 °C, що дозволяє зменшити кількість токсинів у середньому на 90-95%.

Принцип роботи GLO

У порівнянні з IQOS, у GLO використовується дещо інша система нагрівання тютюну. У першому випадку лезо входить всередину стіка та нагріває його зсередини, а в другому – стік вставляється в "серцевину" пристрою, а нагрівання тютюнової частини відбувається ззовні по всьому периметру.

Один сеанс куріння за допомогою GLO триває близько 3 з половиною хвилин або 15 затяжок.

Комплект поставки системи GLO

Комплект поставки:

система нагріву;

USB-кабель та блок живлення;

щітка для чистки;

інструкція.

Рекомендована ціна: 1499 гривень.

GLO виглядає дещо преміальніше у порівнянні з IQOS

Зовні система GLO виглядає більш преміально, ніж IQOS 2.4 Plus. Цьому сприяє алюмінієвий корпус, а також той факт, що пристрій монолітний. Більшості користувачів останній пункт припаде до душі, адже таким гаджетом дещо зручніше користуватися, та й процес чищення потребує меншого докладання зусиль. За запевненнями виробника, одного повного заряду вистачить на 30 сесій.

Шкода гаджетів для здоров'я

Нещодавно Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook зруйнувала міф про те, що використання електронних систем нагрівання тютюну не загрожує здоров'ю. Отже, вона зазначає, що у період з 2008 по 2017 роки поширеність куріння в Україні суттєво скоротилося – з 25,6% до 18,7%. І це, звичайно ж, мало тішити нас, але не все так однозначно. Скорочення кількості курців змушує великих виробників тютюнових виробів "винаходити велосипед", щоб повернути до своїх лав старих, а також "підсадити" нових залежних. Саме з цієї причини було відновлено роботу над HNB-системами, які вважаються не шкідливими для організму.

Науковці запевняють, що ані GLO, ані IQOS не можна вважати безпечними

Наукові дослідження коштом самих виробників. Це – один з основних меседжів її публікації, адже так воно і є. Для просування своїх продуктів великі компанії фінансують дослідження, які підтверджують відсутність потенційної загрози, яку можуть нести їхні системи. Натомість група учених зі Швейцарії провела незалежне дослідження, метою якого було з'ясувати, чи краща технологія нагрівання тютюну за традиційне куріння. Як виявилося, відсутність горіння не може захистити організм від потрапляння до нього шкідливих сполук, які містяться у димі. У результаті, вона наголосила, що корисного куріння не буває! Це й потрібно запам'ятати раз і назавжди.

Стіки систем нагрівання тютюну можуть викликати залежність

У редакції Радіо МАКСИМУМ тестували відразу дві системи. Кожна з них приємно дивує своїми особливостями. До прикладу, до IQOS, завдяки її поширеності, значно легше придбати стіки. Натомість, щоденне користування системи дещо дискомфортне, адже використання "пристрою в пристрої" змушує докладати зайвих зусиль. GLO не настільки популярне, тому й стіки до неї можна знайти не всюди. Втім, ми відзначимо, що і сам процес куріння, і процес чистки проходить значно легше, що не приносить відчутного дискомфорту. Стосовно автономності, то дві системи показують приблизно однакові показники.

Переходити на електронні системи нагріву тютюну чи ні – вирішувати, звичайно ж, вам. Ми лише спробували вам пояснити основну різницю між популярними моделями, які є на українському ринку, а також вкотре нагадали, що куріння – яким би воно не було – не може принести вам користь.

Радіо МАКСИМУМ наголошує, що куріння викликає залежність та може негативно вплинути на ваше здоров'я!

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