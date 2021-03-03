На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
IQOS: подарунок, який змінює життя на краще
-
- 28
Існує всього 3 простих правила, як вибрати ідеальний подарунок. Ділимось ними у нашому матеріалі.
1. Вибирайте те, чим будуть користуватися часто.
2. Пріоритет на подарунки, які здатні реально покращити якість життя.
3. Якщо той, кому ви даруєте, курить, переконайтеся, що подарунок – це IQOS.
Не беріть нічого зі списку антиподарунків
Ще можна звіритися зі списком антиподарунків і переконатися, що ваш – точно не з їх числа.
Все для домашнього господарства, пов'язане з побутом і рутиною, – на вихід. Це ж свято! Набір каструль, сковорідок, сервіз, пилосос – усе це не годиться.
Шампуні, гелі для душу, креми, парфуми та інша косметика – теж ні. Ви прогадаєте з брендом, призначенням та ароматом засобу. Навіть якщо помітили порожню баночку на поличці – зупиніться. Не факт, що потрібна буде така ж сама – це не так працює.
Тренінги з істинної жіночності, залучення статусних чоловіків, пробудження й розкриття внутрішньої богині – теж виключаємо зі списку. Спробуйте без вульгарних натяків. Якщо щось йде не так, як хочеться, – просто обговоріть це з партнером.
Коробки цукерок, торти, тістечка та букети солодощів упереміш із плюшевими ведмедиками – проходимо повз них. Бо це навіть не подарунок, а правило хорошого тону – системно балувати коханих і близьких.
Найкращий подарунок тому, хто все ще курить, – гаджет для нагрівання тютюну IQOS
Якщо подруга/друг курить, придивіться до IQOS DUO. Цей девайс – не просто альтернатива палінню, а й можливість істотно знизити ризики для здоров'я курця та його оточення. Це особливо важливо, коли в родині курить хтось один.
Цей подарунок по-справжньому практичний і в буквальному сенсі корисний, а цінність однозначно перевершує ціну.
У IQOS тютюн нагрівається, а не горить. Без горіння немає диму і продуктів горіння. Так, IQOS усуває небезпечні для здоров'я продукти горіння: канцерогенні смоли, чадний газ (СО), аміак. Сумарно кількість шкідливих речовин в аерозолі IQOS скорочується на 95% у порівнянні з димом цигарок. І жодного пасивного куріння!
Мільйони людей у світі обирають IQOS за можливість використовувати його в приміщенні, за відсутність запаху диму на руках, одязі і волоссі, відсутність неприємного запаху з рота, інші гігієнічні фактори, але найважливіше – це менше шкоди здоров'ю.
Трендовий хай-тек дизайн буде радувати візуалів. Приємна на дотик поверхня й округлені контури – мрія кінестетиків. Аудиалів, на жаль, порадувати нічим. А, ні, все ж таки є. Послухайте, як він спілкується вібросигналом, – і все зрозумієте.
І трохи статистики. Якщо в середньому курець викурює пачку в день (а це 20 сигарет), то після переходу на IQOS ваш подарунок будуть діставати з сумки або кишені мінімум двадцять разів на день! А якщо зважати на те, що іноді у нього будуть "стріляти" девайс, то й частіше. Чи це не те, про що мріє кожен, хто дарує?
Користувач IQOS буде діставати твій подарунок з кишені мінімум 20 разів на день!
Чули про концепцію "cost per wear" або "реальної вартості речей"? Це коли у тебе є дві сорочки: одна за 800 грн, а друга – за 4000. Здається, що одразу ясно, яка з речей дорожча, та ще й у 5 разів. А якщо перерахувати, скільки разів реально одягнеш кожну з них? Перша, та, що за 800 грн, втратить вигляд після третього прання. Її реальна ціна складе 267 грн за одне використання.
Другу ж, за 4000 грн, можна надягати раз на тиждень, скажімо, дві осені і дві весни. Тобто десь 52 рази. Її реальна ціна – 77 грн за використання.
Виходить, що IQOS, яким користуються постійно, практично окупає себе.
Потрібні ще ідеї подарунків?
Ловіть. Підписка на Netflix, "світло" для відеодзвінків або селфі-лампа у вигляді кліпси на телефон, скейт або лонгборд, урок пілотування або стрибок з парашутом
Залишається тільки перевірити, чи вгадали з подарунком. Як? Легко: просто перевір його insta-сторіз!
-
18:23Гороскоп на 4 березня 2021: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:10У мережі продають компактний електричний кемпер за 4800 доларів
-
17:52Інсайдер розповів, чому Apple не відмовиться від роз'єму Lightning: причина проста
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
17:26Volvo представила електричне крос-купе C40 Recharge
-
Українська музика 2020 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
17:13Хайді Клум поділилася ностальгічним фото у стилі НЮ (18+)
-
16:54У В'єтнамі кур'єр спіймав дівчинку, котра впала з 12 поверху: відео
-
16:40В Україні продають лімітований Porsche за 17 мільйонів гривень: фото
-
16:24Співчуття від них не очікуйте: учені вразили новою заявою про котів
-
16:12Microsoft представила Mesh – платформу для спілкування і роботи у змішаній реальності
-
15:51Як зупинити кров з носа у дитини: порада від парамедика (відео)
-
15:23Укрпошта випустила перші в історії України марки у жанрі НЮ: фото
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
14:28Японський мільярдер шукає компанію для польоту навколо Місяця
-
14:14Експерти DxOMark протестували OnePlus 8T: його камери їх відверто засмутили
-
13:49Науковці відтворили вигляд стародавніх предків людини
-
13:20Співачка Демі Ловато здивувала новою зачіскою і схудненням без дієт (відео)
-
12:46Ілон Маск створить нове місто у Техасі
-
12:18Instagram випадково забрав у користувачів лайки: перші деталі
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
11:19Розкішна Дженніфер Лопес показала спекотне селфі в купальнику (18+)
-
10:52Десерт у вигляді собаки: епічне відео розсмішило мережу
-
10:25THE HARDKISS – Обійми: дивіться новий кліп, знятий в метро у Києві
-
17:42Більше, ніж жарти: ТОП 10 найсмішніших сцен з кіно та серіалів
-
14:41Всесвітній день письменника: ТОП 5 книг про видатних авторів
-
11:47ТЕСТ до Дня дикої природи: вгадай, як називаються ці унікальні тварини
-
09:25Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 3 березня
-
07:34У США розкішну Lamborghini поставили на гусені: відео
- 02 березня
-
21:56Сексуальні крихітки: найвідвертіші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)
-
19:19Психологічний тест: наскільки ви добра людина
-
16:21Як змінювалася найсексуальніша бізнесвумен XXI століття Вікторія Бекхем: фото 18+
-
14:15Собака поламався: епічні фото домашніх улюбленців, які змусять сміятись
-
11:19Деніел Крейґ святкує 53 роки: добірка нових фільмів з актором
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 2 березня
-
07:15Цей простий ранковий ритуал приверне до вас удачу на цілий день
- 01 березня
-
20:20Порнозірка Дженіс Гріффіт відверто розповіла про особисте життя (18+)
-
17:15Неймовірні вироби з дерева, які приковують погляд (фото)
-
14:20Український борщ потрапив у ТОП 3 найсмачніших перших страв світу
-
11:50Тест: виберіть карту і отримайте передбачення
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 1 березня
-
08:27Голос країни 11 сезон 6 випуск: хто потрапив у команди тренерів
-
07:19Погода в Україні 1 березня: точний прогноз по містах
- 28 лютого
-
21:485 популярних міфів про чоловіків, у які досі вірять
-
19:21Дівчина тижня: найсексуальніша спортсменка світу Джала Сью, відвертість фото якої зашкалює
-
16:50ТОП 4 нові серіали березня 2021, які варто подивитись
-
14:51Тест: оберіть арку і дізнайтесь про свій життєвий шлях
-
12:20Яким знакам Зодіаку не варто довіряти чужим словам 28 лютого
-
09:24Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 28 лютого