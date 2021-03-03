IQOS: подарунок, який змінює життя на краще

Існує всього 3 простих правила, як вибрати ідеальний подарунок. Ділимось ними у нашому матеріалі.

1. Вибирайте те, чим будуть користуватися часто.

2. Пріоритет на подарунки, які здатні реально покращити якість життя.

3. Якщо той, кому ви даруєте, курить, переконайтеся, що подарунок – це IQOS.

Не беріть нічого зі списку антиподарунків

Ще можна звіритися зі списком антиподарунків і переконатися, що ваш – точно не з їх числа.

Все для домашнього господарства, пов'язане з побутом і рутиною, – на вихід. Це ж свято! Набір каструль, сковорідок, сервіз, пилосос – усе це не годиться.

Шампуні, гелі для душу, креми, парфуми та інша косметика – теж ні. Ви прогадаєте з брендом, призначенням та ароматом засобу. Навіть якщо помітили порожню баночку на поличці – зупиніться. Не факт, що потрібна буде така ж сама – це не так працює.

Тренінги з істинної жіночності, залучення статусних чоловіків, пробудження й розкриття внутрішньої богині – теж виключаємо зі списку. Спробуйте без вульгарних натяків. Якщо щось йде не так, як хочеться, – просто обговоріть це з партнером.

Коробки цукерок, торти, тістечка та букети солодощів упереміш із плюшевими ведмедиками – проходимо повз них. Бо це навіть не подарунок, а правило хорошого тону – системно балувати коханих і близьких.

Найкращий подарунок тому, хто все ще курить, – гаджет для нагрівання тютюну IQOS

Якщо подруга/друг курить, придивіться до IQOS DUO. Цей девайс – не просто альтернатива палінню, а й можливість істотно знизити ризики для здоров'я курця та його оточення. Це особливо важливо, коли в родині курить хтось один.

Цей подарунок по-справжньому практичний і в буквальному сенсі корисний, а цінність однозначно перевершує ціну.

У IQOS тютюн нагрівається, а не горить. Без горіння немає диму і продуктів горіння. Так, IQOS усуває небезпечні для здоров'я продукти горіння: канцерогенні смоли, чадний газ (СО), аміак. Сумарно кількість шкідливих речовин в аерозолі IQOS скорочується на 95% у порівнянні з димом цигарок. І жодного пасивного куріння!

Мільйони людей у світі обирають IQOS за можливість використовувати його в приміщенні, за відсутність запаху диму на руках, одязі і волоссі, відсутність неприємного запаху з рота, інші гігієнічні фактори, але найважливіше – це менше шкоди здоров'ю.

Трендовий хай-тек дизайн буде радувати візуалів. Приємна на дотик поверхня й округлені контури – мрія кінестетиків. Аудиалів, на жаль, порадувати нічим. А, ні, все ж таки є. Послухайте, як він спілкується вібросигналом, – і все зрозумієте.

І трохи статистики. Якщо в середньому курець викурює пачку в день (а це 20 сигарет), то після переходу на IQOS ваш подарунок будуть діставати з сумки або кишені мінімум двадцять разів на день! А якщо зважати на те, що іноді у нього будуть "стріляти" девайс, то й частіше. Чи це не те, про що мріє кожен, хто дарує?

Користувач IQOS буде діставати твій подарунок з кишені мінімум 20 разів на день!

Чули про концепцію "cost per wear" або "реальної вартості речей"? Це коли у тебе є дві сорочки: одна за 800 грн, а друга – за 4000. Здається, що одразу ясно, яка з речей дорожча, та ще й у 5 разів. А якщо перерахувати, скільки разів реально одягнеш кожну з них? Перша, та, що за 800 грн, втратить вигляд після третього прання. Її реальна ціна складе 267 грн за одне використання.

Другу ж, за 4000 грн, можна надягати раз на тиждень, скажімо, дві осені і дві весни. Тобто десь 52 рази. Її реальна ціна – 77 грн за використання.

Виходить, що IQOS, яким користуються постійно, практично окупає себе.

Потрібні ще ідеї подарунків?

Ловіть. Підписка на Netflix, "світло" для відеодзвінків або селфі-лампа у вигляді кліпси на телефон, скейт або лонгборд, урок пілотування або стрибок з парашутом

Залишається тільки перевірити, чи вгадали з подарунком. Як? Легко: просто перевір його insta-сторіз!