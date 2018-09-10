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iPhone з двома SIM-картами: з'явилося підтвердження

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Обидва слоти повинні будуть підтримувати стандарт 4G - фото 1
Обидва слоти повинні будуть підтримувати стандарт 4G / phoneradar

Китайська реклама з новим iPhone підтвердила наявність у ґаджеті двох SIM-карт.

Чутки про те, що в iPhone з'являться дві SIM-карти, ходили вже давно. Однак, схоже, лише зараз вони дійсно обгрунтовані. Apple залишалася до сьогоднішнього дня чи не єдиним виробником смартфонів, розрахованих виключно на одну SIM-карту.

І ще: Скільки буде коштувати новий бюджетний iPhone

Повідомляється, що обидва слоти повинні будуть підтримувати стандарт 4G, при цьому вони працюватимуть одночасно. Наразі невідомо, чи всі пристрої підтримуватимуть дві SIM-карти, або ж тільки обрані моделі. Презентація нових iPhone відбудеться 12 вересня.

Китайська реклама з новим iPhone підтвердила наявність у ґаджеті двох SIM-карт - фото 275155
Китайська реклама з новим iPhone підтвердила наявність у ґаджеті двох SIM-карт

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Джерело: phoneradar
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