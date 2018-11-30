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Apple почала продавати відновлені iPad 2018

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iPad 2018 можна буде купити дешевше - фото 1
iPad 2018 можна буде купити дешевше / TechRadar

У розділі відновлених продуктів на сайті Apple з'явився 9,7-дюймовий iPad 2018. Ціни на refurbished планшет компанії знижені на 14-15% у порівнянні з новими моделями.

Відновлений iPad Pro 2018 продається у всіх модифікаціях і кольорах.

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На сайті Apple доступні такі конфігурації:

  • iPad 32 ГБ / Wi-Fi – 279 доларів (новий – 329 доларів).
  • iPad 128 ГБ / Wi-Fi – 369 доларів (новий – 429 доларів).
  • iPad 32 ГБ / Wi-Fi + LTE – 389 доларів (новий – 459 доларів).
  • iPad 128 ГБ / Wi-Fi + LTE – 479 доларів (новий – 599 доларів).
Тепер можна купити відновлений iPad 2018 - фото 292439
Тепер можна купити відновлений iPad 2018 / Mashable

Всі відремонтовані пристрої Apple отримують нову батарею, корпус і дисплей. iPad поставляється у новій коробці з новими документами. На всі відновлені пристрої діє світова гарантія на один рік.

Планшети продаються тільки у США. До України їх можна привезти за допомогою посередників.

iPad 2018 оснащується 9,7-дюймовим Retina-екраном, який підтримує Apple Pencil. У планшеті використовується процесор Apple A10, на якому також працюють iPhone 7 і iPhone 7 Plus.

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Джерело: macrumors
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