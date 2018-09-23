iPhone XS Max випробували на міцність і захист від води

Слідом за розбиранням iPhone XS у мережі почали з'являтися перші дроп-тести нових смартфонів Apple.

Автори YouTube-каналу TechSmartt випробували iPhone XS Max на міцність і захист від води. Найбільший інтерес викликає саме Max-версія, адже звичайний XS мало чим відрізняється від торішнього iPhone X, а ось пристрої великих розмірів часто більш крихкі.

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Під час презентації iPhone XS і iPhone XS Max співробітники Apple заявили, що в новинках застосовується найміцніше скло серед смартфонів. Ймовірно, компанія дійсно використовувала поліпшені матеріали, адже у торішнього iPhone X екран тріснув при падінні на землю, коли ведучий випустив його з руки з висоти своєї голови. Нові моделі при падінні з тієї ж висоти залишилися неушкодженими.

Коли iPhone X скинули з 3 метрів, у нього повністю розбилося переднє та заднє скло. Не виключено, що результат посилили пошкодження після попереднього падіння. iPhone XS пережив політ з тієї ж висоти без єдиної тріщини, а ось iPhone XS Max пощастило менше – його екран розбився вщент.

Ще однією зміною iPhone XS і iPhone XS Max стала покращений з IP67 до IP68 захист від води. На сайті Apple говориться, що смартфони можна занурювати на 30 хвилин на глибину до 2 метрів. Для тесту новий iPhone XS Max опустили на 30 хвилин в річку на глибину близько 10 метрів. Після підйому виявилося, що смартфон відключився і більше не вмикався. Цікаво, що при натисканні на екран з-під нього почала витікати вода. Можливо, апарат не витримав тиску, адже інший iPhone XS Max залишився в робочому стані після занурення в миску з чистою водою.

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