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Експерти iFixit розібрали нові iPhone Xs та Xs Max
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Експерти з iFixit отримали у своє розпорядження нові смартфони Apple iPhone Xs і iPhone Xs Max і традиційно розібрали їх на компоненти, щоб досліджувати внутрішню структуру й особливості конструкції.
Попри те, що iPhone Xs і iPhone Xs Max мають поліпшений захист від води і пилу відповідно до стандарту IP68, фахівці iFixit не змогли знайти жодних очевидних доказів підвищеної гідроізоляції. Прокладка для SIM-слота й інші ущільнення виглядають, приблизно, як і раніше. Голландський сайт FixjeiPhone, що спеціалізується на ремонті, виявив, що iPhone Xs було трохи важче відкрити.
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Після видалення дисплеїв експерти iFixit виявили кілька відмінностей між iPhone Xs і iPhone Xs Max, включаючи інший розмір Taptic Engine і розширену материнську плату, а один з роз'ємів дисплея переміщений у нижню частину. Схоже, iPhone Xs Max також має трохи більше гучний динамік для телефонних дзвінків.
У процесі розбирання виявилося, що iPhone Xs має нову L-подібну батарею, натомість батарея iPhone Xs Max має два осередки. Батареї iPhone Xs і iPhone Xs Max мають місткість 2658 мАг при 3,81 В і 3174 мАг при 3,80 В, відповідно. Через те, що L-подібна батарея має 6 граней, а не 4 як у прямокутній версії, Apple зробила невеликі вирізи для внутрішніх кутів акумуляторів для запобігання надмірного напруження від теплового розширення.
На материнській платі iPhone Xs Max виявлений новий чіп управління живленням під брендом Apple (виділено зеленою рамкою на зображенні). Раніше висловлювалися припущення, що Apple може почати використовувати свої власні чіпи управління живленням як мінімум в деяких смартфонах iPhone модельного ряду 2018 року. Це робиться для зниження залежності від стороннього постачальника таких чіпів – компанії Dialog Semiconductor. Тепер ці припущення отримали підтвердження. Однак не уточнюється, чиї LTE модеми гігабітного класу застосовуються в нових iPhone – Intel або Qualcomm.
У процесі розбирання було підтверджено, що смартфони iPhone Xs і iPhone Xs Max отримали більший сенсор у ширококутній камері. Його розміри збільшилися на 32% в порівнянні з попередником. При незмінній роздільній здатності це говорить про наявність більших пікселів, які повинні покращити захоплення зображення в умовах слабкого освітлення.
Розібравши пристрої на окремі компоненти, експерти iFixit присвоїли новим смартфонам Apple iPhone Xs і iPhone Xs Max рейтинг ремонтопридатності 6 з 10.
Відзначимо, максимальний бал 10 відповідає найлегшому ремонту пристроїв. Таким чином, ця модель піддається ремонту, але назвати цю процедуру легкою не виходить. Відзначається, що при розробці внутрішнього дизайну в пріоритеті були можливі заміни дисплея та батареї. Разом з тим, загальний скляний дизайн означає, що при появі тріщини на задній панелі буде потрібно міняти весь корпус.
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